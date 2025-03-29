Alman istihbaratından çarpıcı iddia: Rusya, NATO üyesi bir ülkeye Saldırabilir
Almanya'da basına sızdırılan bir istihbarat raporunda, Rusya'nın NATO üyelerine yönelik saldırı gerçekleştirme ihtimalinin ciddi bir tehdit olarak değerlendirildiği belirtildi. Alman istihbarat servisleri, Moskova’nın olası bir saldırısına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Almanya’nın istihbarat ve savunma yetkilileri, Rusya’nın bir NATO üyesine yönelik askeri harekât düzenleme ihtimaline dikkat çekti. Konuya ilişkin değerlendirmeler, Alman basını tarafından ortak bir yayınla kamuoyuna aktarıldı.
Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) ve Federal Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, Moskova yönetiminin Avrupa'nın güvenliğini tehdit eden unsurlar barındırdığı ifade edildi. Belgede, Rusya'nın NATO sınırlarına yönelik olası bir taarruz planı üzerinde duruldu.
Rus askeri gücünü genişletme stratejisi izliyor
Değerlendirmede, Kremlin'in Batı ile uzlaşmaz bir tutum sergilediği vurgulandı. Rus ordusunun Ukrayna'daki operasyonlarını yoğunlaştırdığı ve diplomatik çözüm sinyali vermediği aktarıldı. Ayrıca, Rus askeri gücünün genişleme stratejisi izlediği kaydedildi.
Yetkililer, Rusya'nın askeri kapasitesini artırmaya devam ettiğini ve bölgesel gerilimi tırmandırdığını dile getirdi. NATO ülkelerinin bu gelişmeler karşısında hazırlıklı olması gerektiği uyarısında bulunuldu.