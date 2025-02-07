Almanya Başbakanı Scholz, Trump'ın Gazze'yi "devralma" planını reddetti

Başbakan Scholz, Ludwigsburg kentindeki seçim etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Başkan Trump'ın öne sürdüğü şeyleri tamamen reddediyorum. Gazze'deki nüfusun Mısır ve Ürdün'e zorla gönderilmek istenmesi doğru değil." ifadelerini kullandı.

"Orta Doğu'da gerilimin daha fazla artmaması için her şeyin yapılması gerekir"

Scholz, Orta Doğu'da gerilimin daha fazla artmaması ve Filistin devleti ile İsrail arasında barış içinde bir arada yaşamanın sağlanması için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.

Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.