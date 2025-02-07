ABD'nin 13 eyaleti DOGE'nin hassas verilere erişimini engellemek için dava açacak

ABD'de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada, New Jersey, Rhode Island, Vermont ve New York eyaletleri DOGE'ye karşı harekete geçti.

Söz konusu 13 eyaletin Demokrat Başsavcıları tarafından yapılan ortak açıklamada, "Dünyanın en zengin insanı Elon Musk 'hayır' denilmesine alışkın değil ama ülkemizde kimse hukuktan üstün değildir." ifadesi kullanıldı.

Başkan Donald Trump'ın kişisel bilgileri "istediği kişiye verme yetkisine sahip olmadığı" belirtilen açıklamada, Trump'ın aynı zamanda Kongre'nin onayladığı federal ödemeleri de kesemeyeceği kaydedildi.

"DOGE'nin hassas bilgilere erişim yetkisi sağlanması yasa dışı"

Açıklamada, DOGE'nin hassas bilgilere erişim yetkisi sağlanmasının yasa dışı olduğuna dikkati çekilerek, "haksızlığı durdurmak" amacıyla dava açılacağı bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı, DOGE'ye "ödeme sistemi verilerine erişim yetkisi" verdiği gerekçesiyle Hizmet Çalışanları Uluslararası Sendikası (SEIU), Emekli Amerikalılar Birliği (ARA) ve Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu (AFGE) tarafından dava edilmişti.

Washington DC Bölge Mahkemesi Federal Yargıcı Colleen Kollar-Kotelly, DOGE'nin Hazine Bakanlığının ödeme sistemine erişimine geçici olarak kısmen sınırlama getirmişti.