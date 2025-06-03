Jelibonun içinden uyuşturucu çıktı! 2 ülke daha toplatma kararı aldı

İlk uyarı, Hollanda'nın Twente bölgesinden geldi. Haribo şekerlemesi tüketen bir aileden birkaç çocuk ve bir kadının rahatsızlanması üzerine olay polise bildirildi.

Yapılan hızlı testte şekerlerde esrar bulunduğu belirlendi. Bulgular, derhal Hollanda Gıda ve Tüketim Malı Güvenliği Kurumu’na (NVWA) iletildi.

Ürün Belçika ve Lüksemburg’da da satılmışa

Haribo tarafından yapılan açıklamada, durumun “son derece ciddiye alındığı” vurgulandı. Geri çağırma işlemi yalnızca üretim kodu L341-4002307906 olan, kiloluk ambalajlı ve son kullanma tarihi Ocak 2026 olan ürünleri kapsıyor. Aynı partiye ait ürünlerin Belçika ve Lüksemburg’da da satıldığının belirlenmesi üzerine bu ülkelerde de benzer şekilde geri çağırma süreci başlatıldı.

Tüketicilere iade çağrısı

Belçika’daki tüketicilerden, ürünleri satın aldıkları mağazaya değil, doğrudan Haribo’nun Kontich kentindeki ofisine banka hesap bilgileriyle birlikte göndermeleri isteniyor. Firma, paketi iade eden tüketicilere ücretin geri ödeneceğini duyurdu.

Esrar şekerlere nasıl karıştı?

Haber Global'den Şifa Kaymak'ın derlediği habere göre, şekerlemelere esrarın nasıl bulaştığı ise henüz netlik kazanmadı. Noord Holland Polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, NVWA da ürünlerdeki esrar kalıntılarını teknik olarak incelemeye aldı. Yetkililer, soruşturma sonuçlanana kadar tüketicilerin ilgili ürünleri kesinlikle tüketmemesi gerektiğini vurguluyor.