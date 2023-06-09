Almanya, Gürcistan'ı AB yolunda desteklemeye devam edecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Gürcistan’ı Avrupa Birliği (AB) yolunda desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Hebestreit, Başbakan Scholz’un Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile Berlin’de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı.

Hebestreit, Scholz ve Garibaşvili'nin Almanya ile Gürcistan arasındaki çeşitli işbirliklerinin genişletilmesi, mevcut güvenlik, AB konuları ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri üzerinde görüş alışverişinde bulunduğunu aktardı.

Scholz’un Almanya'nın Gürcistan'ı AB yolunda desteklemeye devam ettiğini vurguladığını ve Gürcistan hükümetini gerekli reform adımlarını atmaya çağırdığını belirten Hebestreit, "AB Komisyonu'nun tavsiyeleri aday statüsüne giden yolu gösteriyor. Scholz, Gürcistan hükümetini, gerekli çabaları zamanında ve gelecek haftalarda kararlılıkla ele almaya çağırdı." ifadesini kullandı.

Hebestreit, Şansölye'nin Almanya’nın uluslararası kabul görmüş sınırlar içinde Gürcistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğini aktardığını belirtti.

Sözcü Hebstreit ayrıca Scholz ve Garibaşvili'nin açık ve sonuç odaklı görüşmeleri sürdürmeyi ve yakın temas halinde kalmayı kararlaştırdığını kaydetti.