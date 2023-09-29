Almanya, Orta Asya ile stratejik ortaklık kuruyor

Almanya’nın başkenti Berlin’de Başbakan Olaf Scholz’ın daveti üzerine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’ın katılımıyla ilk zirve düzenlendi.

Zirvenin ardından yapılan ortak açıklamada, Almanya ile Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan arasında ilk kez Stratejik Bölgesel Ortaklık kurulması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Almanya ve beş Orta Asya devletinin liderleri, ilişkilerinin genel kapsamı ve derinliğine dayanarak Almanya ve Orta Asya arasında bir Stratejik Bölgesel Ortaklık kurulması konusunda mutabık kalmışlardır.“ denildi.

Stratejik ortaklığın amacının Almanya ile bu ülkeler arasında 30 yıldır var olan diplomatik iş birliğini "güçlendirmek ve geliştirmek" olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu ortaklığın ekonomi ve enerji, doğal kaynaklar iklim ve çevre, bölgesel iş birliği ve beşeri ilişkilere odaklandığı ifade edildi.

Ortak açıklamada söz konusu amaca ulaşmak için düzenli toplantılar yapılacağı belirtilerek, bir sonraki zirvenin 2024‘te Orta Asya'da devlet başkanlarının katılımıyla yapılacağı bildirildi.

Orta Asya ülkeleri ile AB arasındaki ilişkilerin yoğunlaşmasını memnuniyetle karşılandığı belirtilen ortak açıklamada, liderlerin "refah ve bölgesel iş birliğine" odaklanan AB'nin Orta Asya Stratejisi'nin öneminin farkında oldukları belirtildi.

Ortak açıklamada, liderlerin, "Orta Koridor" da dahil olmak üzere AB ile Orta Asya arasındaki ulaşım bağlantısının devam eden önemi konusunda mutabık kaldıkları vurgulanarak, "Liderler Orta Koridor‘un geliştirilmesine ve AB‘nin Global Gateway girişimi kapsamında altyapı projelerine finansman sağlanmasına yönelik ilgilerini teyit ettiler. "ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın toplam nüfusu yaklaşık 80 milyon olurken, Almanya'nın nüfusu ise yaklaşık 84,5 milyon. Bunun yanında, Söz konusu Orta Asya ülkelerinin yüzölçümü 27 üye ülkeyle birlikte tüm AB’nin kara alanına karşılık geliyor.

Alman iş dünyasına göre Rusya-Ukrayna savaşı sonrası bu ülkeler Alman şirketleri için alternatif iş yapma yerleri ve ticaret ortakları olarak yeni bir önem kazanıyor.