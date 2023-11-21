Almanya'da 'antisemitizm' operasyonu: Türkler de gözaltında

Almanya'da güvenlik güçleri, sosyal medyada "antisemitik nefret söylemi" paylaşmakla suçlanan ve aralarında Türk vatandaşlığına sahip Almanların da bulunduğu 17 kişinin evine baskın düzenledi.

Bavyera'nın Münih şehri başta olmak üzere eyaletin çok sayıda kentinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda yaşları 18 ile 62 arasında değişen 15 erkek ve iki kadın gözaltına alındı.

Alman haber ajansı DPA, polisin şüphelileri sorguladığını ve evlerinden cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlar da dahil olmak üzere çok sayıda kanıta el koyduğunu söyledi.

Şüphelilerin Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıları "kutladıkları" ve "yasaklı terör örgütlerinin sembollerini kullanarak sosyal medyada Yahudilere karşı nefret söylemi yaymakla" suçlandıkları belirtildi.

Şüpheliler arasında Alman-Türk çifte vatandaşları da var

Şüphelilerden birinin WhatsApp'taki bir okul sohbetinde bir palyaçoyu gösteren ve üzerinde "Yahudilere gaz sıkın" yazan bir çıkartma gönderdiği iddia edildi.

Alman-Türk çifte vatandaşlığı olan bir başka kişi de hesabından "Yahudi oğullarının yok edilmekten başka bir şeyi hak etmediğini" yazmakla itham ediliyor.

Türk vatandaşı olan bir başka şüpheli ise 7 Ekim saldırılarından kısa bir süre sonra Adolf Hitler'in bir fotoğrafını, "Tüm Yahudileri öldürebilirdim ama neden öldürdüğümü göstermek için bazılarını canlı bıraktım" başlığıyla paylaşmakla suçlanıyor. Bu mesajın yanında ise Filistin bayrağı, "Özgür Filistin" yazısı ve zafer işareti içeren bir emoji paylaştığı öne sürülüyor.