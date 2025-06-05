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Almanya'da Ryanair’e ait yolcu uçağı acil iniş yaptı: Yaralılar var

Ryanair’e ait Berlin-Milano seferini yapan bir yolcu uçağı, kötü hava koşulları nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yaşanan olayda 9 yolcu yaralandı.

Haber Merkezi
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Almanya'da Ryanair’e ait yolcu uçağı acil iniş yaptı: Yaralılar var
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İrlandalı düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair’ın Berlin-Milano seferini yapan uçağı, kalkıştan kısa süre sonra şiddetli türbülansa girdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle acil iniş kararı alınan uçak, Almanya'nın Münih kentine yaklaşık 115 kilometre uzaklıktaki Memmingen Havalimanı’na indirildi.

9 kişinin yaralandığı açıklandı

Alman polisi, şiddetli türbülans sırasında uçakta bulunan 1'i mürettebat 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Başından yaralanan bir kadın yolcu ile 2 yaşındaki çocuğun yanı sıra 59 yaşında bir kadın yolcu tedavi için hastaneye sevk edilirken diğer yaralıların tedavisinin olay yerinde yapıldığı aktarıldı.
Ryanair tarafından yapılan açıklamada ise uçağın kaptanının acil iniş gerçekleştirmeden önce tıbbi yardım talebinde bulunduğu kaydedildi. Açıklamada olaydan etkilenenlerden özür dilenirken yolcuların Milano'ya ulaştırılması için ek sefer düzenlediği bildirildi.

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