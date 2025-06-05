Brezilya Devlet Başkanı Silva: Gazze'de yaşananlar savaş değil, soykırım
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, "Gazze'de yaşananlar savaş değil, çok iyi hazırlanmış bir ordunun, kadınlara ve çocuklara yönelik işlediği bir soykırım." ifadesini kaydetti.
AA
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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, "Gazze'de yaşananlar savaş değil, çok iyi hazırlanmış bir ordunun, kadınlara ve çocuklara yönelik işlediği bir soykırım." dedi.
7 Ekim 2023'ten bu yana 54 bin 607 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 607'ye, yaralıların sayısı da 125 bin 341'e yükseldi.
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