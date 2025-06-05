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Brezilya Devlet Başkanı Silva: Gazze'de yaşananlar savaş değil, soykırım

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, "Gazze'de yaşananlar savaş değil, çok iyi hazırlanmış bir ordunun, kadınlara ve çocuklara yönelik işlediği bir soykırım." ifadesini kaydetti.

Haber Merkezi
AA
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Brezilya Devlet Başkanı Silva: Gazze'de yaşananlar savaş değil, soykırım
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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, "Gazze'de yaşananlar savaş değil, çok iyi hazırlanmış bir ordunun, kadınlara ve çocuklara yönelik işlediği bir soykırım." dedi.

7 Ekim 2023'ten bu yana 54 bin 607 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 607'ye, yaralıların sayısı da 125 bin 341'e yükseldi.

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