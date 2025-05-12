Almanya'da bir Türk markasına ait baharat raflardan toplatılıyor

Almanya merkezli Nergiz Grossmarkt GmbH, Gülcan markasına ait “İngwer Gemahlen” (toz zencefil) ürünü için acil geri çağırma kararı aldı.

Geri çağırmanın nedeni, üründe yüksek oranda Bacillus cereus bakterisinin tespit edilmesi. Bu bakterinin insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabileceği ifade ediliyor.

Sağlık riski taşıyor

Almanya’nın resmi tüketici uyarı platformu lebensmittelwarnung.de üzerinden yapılan açıklamada, tespit edilen mikrobiyolojik bulgunun halk sağlığı için tehdit oluşturabilecek düzeyde olduğu belirtildi.

Bacillus cereus bakterisinin özellikle bağışıklık sistemi zayıf kişilerde mide bulantısı, kusma ve ishal gibi belirtilere neden olabileceği vurgulandı.

Hangi ürünler etkilendi?

Geri çağrılan toz zencefil ürününe dair detaylar şu şekilde:

Ürün adı: Gülcan Ingwer Gemahlen (150 gram)

Ambalaj: Şeffaf plastik kutu

Üretici firma: Nergiz Grossmarkt GmbH

Etkilenen parti numaraları ve son tüketim tarihleri:

AF-GP-0224 G840: 03.09.2028, 12.12.2028, 03.02.2029

AF-GP-0224 G672: 11.02.2029

Bacillus cereus nedir?

Bu bakteri doğada yaygın olarak bulunur ve genellikle toprak ya da toz aracılığıyla gıdalara bulaşır. En dikkat çeken özelliği, yüksek ısıya dayanıklı sporlar oluşturabilmesidir. Bu sayede özellikle uygun koşullarda saklanmayan ya da tekrar ısıtılan yiyeceklerde hızla çoğalabilir.

Bacillus cereus’un neden olduğu rahatsızlıklar genellikle mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkar. Yetkililer, belirtilen parti numaralarına sahip ürünü satın alan tüketicilerin bu ürünü kesinlikle kullanmaması gerektiğini vurguluyor.

Ürünler, fiş ibrazı zorunluluğu olmaksızın satış noktalarına iade edilebilecek ve ücret iadesi yapılacaktır.