Almanya'da yeni Federal Meclis'te ilk oturum yapıldı!

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılan seçimden 30 gün sonra Bundestag'ın ilk oturumunun yapılmasıyla 21. Parlamento Dönemi başlamış oldu.

İlk oturumu Gregor Gysi yönetti

İlk oturumu, mecliste en uzun süre milletvekili olarak bulunan Sol Partili Gregor Gysi yönetti.

Gysi, yaptığı konuşmada, Filistinlilerin de kendi yurtlarına sahip olma haklarının bulunduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) kararında da Filistin için bir devlet öngörüldüğüne işaret eden Gysi, onların ne İsrail vatandaşı ne de başka bir ülkenin vatandaşı olabildiklerini ve kendi vatandaşlıklarının çoğu zaman tanınmadığını belirtti.

"İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözümü teşvik etmek için uluslararası çabalarımızı arttırmalıyız"

İsrail'deki mevcut hükümetin ve İsrail Meclisi'nde (Knesset) mevcut çoğunluğun iki devletli çözüm önerisini dışlaması ve her şeyin askeri olarak çözülebileceğine inanmasının üzücü olduğunu vurgulayan Gysi, "Bu nedenle İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözümü teşvik etmek için uluslararası çabalarımızı arttırmalıyız, ayrıca tarihimiz nedeniyle Filistinlilere karşı özel bir sorumluluğumuz var." ifadelerini kullandı.

Meclisin ilk oturumunu Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan da diplomatlar için ayrılan bölümden takip etti.

Oturumda yeni meclis başkanının da seçilmesi bekleniyor.