  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Almanya'da yeni Federal Meclis'te ilk oturum yapıldı!
Takip Et

Almanya'da yeni Federal Meclis'te ilk oturum yapıldı!

Almanya'daki seçimlerin ardından oluşan yeni Federal Meclis (Bundestag) ilk oturumunu gerçekleştirdi. İlk oturumu, mecliste en uzun süre milletvekili olarak bulunan Sol Partili Gregor Gysi yönetti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanya'da yeni Federal Meclis'te ilk oturum yapıldı!
Takip Et

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılan seçimden 30 gün sonra Bundestag'ın ilk oturumunun yapılmasıyla 21. Parlamento Dönemi başlamış oldu.

İlk oturumu Gregor Gysi yönetti

İlk oturumu, mecliste en uzun süre milletvekili olarak bulunan Sol Partili Gregor Gysi yönetti.

Gysi, yaptığı konuşmada, Filistinlilerin de kendi yurtlarına sahip olma haklarının bulunduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) kararında da Filistin için bir devlet öngörüldüğüne işaret eden Gysi, onların ne İsrail vatandaşı ne de başka bir ülkenin vatandaşı olabildiklerini ve kendi vatandaşlıklarının çoğu zaman tanınmadığını belirtti.

"İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözümü teşvik etmek için uluslararası çabalarımızı arttırmalıyız"

İsrail'deki mevcut hükümetin ve İsrail Meclisi'nde (Knesset) mevcut çoğunluğun iki devletli çözüm önerisini dışlaması ve her şeyin askeri olarak çözülebileceğine inanmasının üzücü olduğunu vurgulayan Gysi, "Bu nedenle İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözümü teşvik etmek için uluslararası çabalarımızı arttırmalıyız, ayrıca tarihimiz nedeniyle Filistinlilere karşı özel bir sorumluluğumuz var." ifadelerini kullandı.

Meclisin ilk oturumunu Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan da diplomatlar için ayrılan bölümden takip etti.

Oturumda yeni meclis başkanının da seçilmesi bekleniyor.

ABD Savunma Bakanı Hegseth: Sızdırılan mesajlarda kimse savaş planları hakkında tartışmadıABD Savunma Bakanı Hegseth: Sızdırılan mesajlarda kimse savaş planları hakkında tartışmadıDünya
ABD, İsrail'in öldürdüğü Filistinli gazeteci Husam Şebat'ın ölümünden Hamas’ı sorumlu tuttuABD, İsrail'in öldürdüğü Filistinli gazeteci Husam Şebat'ın ölümünden Hamas’ı sorumlu tuttuDünya

 

Dünya
ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaşmaya vardı
ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaşmaya vardı
Papa'nın hastanede yattığı sırada iki kez ölümden döndüğü belirtildi
Papa'nın hastanede yattığı sırada iki kez ölümden döndüğü belirtildi
Bloomberg yazdı: Wall Street'in Türkiye'ye güveni 30 dakikada altüst oldu
Bloomberg yazdı: Wall Street'in Türkiye'ye güveni 30 dakikada altüst oldu
Hamas; Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya destek için gösteri çağrısında bulundu
Hamas; Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya destek için gösteri çağrısında bulundu
İsveç'te gıda boykotu: "Kaybedecek bir şeyimiz yok”
İsveç'te gıda boykotu: "Kaybedecek bir şeyimiz yok”
Japonya'da suçsuz yere 47 yıl hapis yatmıştı! 1,4 milyon dolar tazminat ödenecek
Suçsuz yere 47 yıl hapis yatmıştı! 1,4 milyon dolar tazminat ödenecek