ABD, İsrail'in öldürdüğü Filistinli gazeteci Husam Şebat'ın ölümünden Hamas’ı sorumlu tuttu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

Bruce, İsrail’in kapsamlı istihbarat toplama ve nokta atışlı mühimmat kullanmasına rağmen gazetecileri öldürmesinin savaş suçu sayılıp sayılmayacağı sorusuna, “Şunu söyleyebilirim ki olan her şey Hamas'ın bir sonucudur.” yanıtını verdi.

"Hamas'ı ateşkesin devam etmesini sağlamak için gerekeni yapmıyor"

Bruce, bir başka soru üzerine, Hamas'ı ateşkesin devam etmesini sağlamak için gerekeni yapmamakla ve insanları kalkan olarak kullanmakla suçladı.

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillilerin uyguladığı şiddetle ilgili soruya Bruce, “ölen yaralanan var mı size daha sonra geri döneceğim.” karşılığını verdi.

Bruce, İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin soruşturmasındaki son durumla ilgi soruya da şöyle cevap verdi:

“Yaşadığımız dünyada sık sık birinin zarar görmesini, yaralanmasını veya öldürülmesini kınadığımızı söylemeliyim. İsrail'in yaptığı şeyin doğasına gelince, açıkçası bölgedeki herkesin tarihindeki en zor zamanlardan biri olan bu dönemde yapmak zorunda kaldıkları seçimlerin doğası hakkında konuşmayacağım.”

İsrail askerlerinin aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi katletmesi

İsrail askerleri, 6 Eylül 2024'te işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi’yi başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, ABD basınını İsrail'in gazetecilere yönelik saldırısını kınamaya çağırdı

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İsrail'in saldırılarında gazeteciler Husam Şebat ve Muhammed Mansur'un hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, gazetecilerin İsrail'in Gazze'deki vahşetine ışık tuttukları için hedef alındığı ve öldürüldüğüne dikkati çekti.

Açıklamada, "Müslüman, Filistinli veya beyaz olmayan gazetecilerin hayatları medya kuruluşları için en az beyaz, Avrupalı veya Hristiyan gazeteciler kadar önemli olmalıdır." denildi.

İsrail'in dünkü Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarında "Al Jazeera Mubasher" kanalında muhabir Filistinli gazeteci Husam Şebat ile Han Yunus'un batısındaki Batn Semin bölgesinde saldırıda "Filistin el-Yevm" televizyonunda muhabirlik yapan Muhammed Mansur yaşamını yitirmişti.

Böylelikle, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazeteci sayısı 208'e yükseldi.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak 2025'te sağlanan ateşkese kadar devam eden saldırıları sırasında da Filistinliler için Gazze içinde göç etmeleri talimatları içeren haritalar yayımlamıştı. BM'nin paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı en az bir kere yerinden edilmişti.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesi bozarak 18 Mart sabahı Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı.