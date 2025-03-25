Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesine yönelik hakarete tepki: Bu insanlık dışı davranış

Karar'ın haberine göre, İstanbul Saraçhane’de Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı düzenlenen protestoların ardından bazı grupların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret içeren söylemlerine Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, düşünce özgürlüğünün hakaretle karıştırılmaması gerektiğini belirterek, "Ahlâksızlığa karşı durmak, hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

"Siyaset, düşünce farklılıklarına bakılmaksızın, ahlâki duruşun korunması gereken bir alandır"

Davutoğlu açıklamasında, siyaset alanının fikir ayrılıklarına rağmen ahlaki sınırlarla korunması gereken bir zemin olduğunu vurguladı:

“Siyaset, düşünce farklılıklarına bakılmaksızın, ahlâki duruşun korunması gereken bir alandır. Elbette hak aramak anayasal güvence altındadır. Ancak bu arayış, ahlâksızlık barındıran hakaretler içermemelidir.”

"Bu insanlık dışı davranışta bulunanlar asla gençlerimizi temsil edemez"

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merhum annesi Tenzile Erdoğan’a yönelik hakaretleri özellikle kınayan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, muhterem validesi Tenzile teyzemize alçakça edilen hakaretleri şiddetle kınıyorum. Bu insanlık dışı davranışta bulunanlar asla gençlerimizi temsil edemez.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sert tepki: O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum

Özgür Özel de benzer şekilde Saraçhane'deki gösterilerde Erdoğan’ın ailesine yönelik hakaretlere tepki göstermiş, "O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum" diyerek sınırların aşılmaması gerektiğini vurgulamıştı.