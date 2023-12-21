Almanya'dan Türkiye'ye sınır dışı edilenlerin sayısı arttı

Almanya'dan sınır dışı edilenlerin sayısı geçen yıla göre arttı. Sol Parti milletvekili Clara Bünger'in soru önergesine İçişleri Bakanlığı'nın verdiği yanıt, Neue Osnabürcker Zeitung'da yer aldı. Buna göre bu yılın ilk on ayında 13 bin 512 kişi Almanya'dan sınır dışı edildi. Bu rakam 2022'nin tamamında 12 bin 945'di. Salgın döneminde sınır dışı edilenlerin sayısı daha düşüktü. 2020 yılında 10 bin 800, 2021 yılında ise 11 bin 982 kişi sınır dışı edilmişti. Pandemi öncesinde 2019 yılında sınır dışı edilenlerin sayısı 22 bin 97'ydi.

Türkiye'ye sınır dışı sayısı arttı

Bu yıl sınır dışı edilenlerin gönderildiği ülkeler Avusturya, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Arnavutuk ve Türkiye. Gazetenin haberine göre özellikle Türkiye'ye gönderilenlerin sayısında dikkat çekici bir artış gözleniyor. Bu yıl Ocak-Ekim arasında 755 kişi Türkiye'ye sınır dışı edildi. 2022 yılının tamamında Türkiye'ye gönderilenlerin sayısı 515'ti.

Soru önergesini veren Sol Parti milletvekili Bünger sınır dışı edilenlerin sayısının artmasını eleştirdi. Bünger gazeteye yaptığı açıklamada, "Bunun anlamı giderek daha fazla insan kendi arzuları olmaksızın savaş, keyfi tutuklama, işkence, aşırı yoksulluk ve ümitsizlik tehlikesinin olduğu ülkelere zorla geri gönderiliyor" dedi. Bünger gönderilen bu insanlara kalıcı oturma izninin verilmesinin daha iyi olacağını belirterek özellikle Türkiye'ye yapılan sınır dışıların artmasının kaygı verici olduğunu ifade etti.