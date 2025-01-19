Almanyalı dev banka binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Commerzbank, UniCredit’in olası satın alma hamlesine karşı hazırlık kapsamında binlerce kişiyi işten çıkarma planını değerlendiriyor. Financial Times'ın haberine göre, henüz resmileşmeyen bu planların önümüzdeki haftalarda çalışan temsilcilerine sunulması bekleniyor.

Commerzbank’ın yeni CEO’su Bettina Orlopp, bankanın karlılığını artırabileceğini ve hissedarlara daha fazla değer sunabileceğini göstermek amacıyla 13 Şubat’ta güncellenmiş bir strateji sunmaya hazırlanıyor.

UniCredit’in satın alma hedefi

UniCredit CEO’su Andrea Orcel, Commerzbank üzerinde kontrol sağlama ve bankayı tamamen satın alma konusundaki niyetini açıkça dile getirmişti. UniCredit, düzenleyici onay alması halinde Commerzbank’ın en büyük hissedarı olabilecek bir hisse pozisyonu oluşturdu.

Commerzbank hissedarlarının büyük bir kısmı olası bir anlaşmayı desteklerken, Almanya hükümeti bu konuda temkinli davranıyor. Hükümet, UniCredit’e geçtiğimiz yıl yüzde 4,5 oranında hisse satışı yapmasına rağmen hala Commerzbank’ta yüzde 12 oranında paya sahip.

Analistler, olası bir birleşmenin maliyetlerde milyarlarca euroluk tasarruf sağlayabileceğini ve benzer işlevlerin ortadan kaldırılacağını öngörüyor. Ancak Alman sendikalar ve hükümet, UniCredit’in Almanya’da işten çıkarmalara yöneleceği endişesiyle direniş gösteriyor.