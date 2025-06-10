  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran’dan İsrail’e tehdit: Saldırı olursa gizli tesisleri vururuz
Takip Et

İran’dan İsrail’e tehdit: Saldırı olursa gizli tesisleri vururuz

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, İsrail’in nükleer faaliyetlerine dair ele geçirdiği binlerce belgeyle şok etkisi yarattı. İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine saldırması durumunda, İran’ın anında misilleme yapacağı ve İsrail’in gizli nükleer tesislerini hedef alacağı uyarısında bulundu. Bölgedeki nükleer gerilim tırmanıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran’dan İsrail’e tehdit: Saldırı olursa gizli tesisleri vururuz
Takip Et

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, İran istihbaratının İsrail’in nükleer faaliyetlerine ilişkin stratejik ve hassas bilgiler içeren binlerce belgeyi ele geçirmesinin ardından bildiri yayınladı.

Ele geçirilen belgelerin, İran’ın sessiz ve planlı şekilde yürüttüğü güvenlik stratejisinin önemli bir sonucu olduğu belirtilen bildiride, bu stratejinin bir diğer ayağının da söz konusu rejimin zayıf ve güçlü yönlerine karşı uygun operasyonel kapasite oluşturmak amacıyla silahlı kuvvetler tarafından gece gündüz sürdürülen çalışmalar olduğu vurgulandı.

 "Gizli nükleer tesislerini hedef alan bir misillemeyle yanıt veririz"

İstihbarat ve operasyonel sürecin tamamlanmasının güvenlik birimlerine birçok imkan sağladığı ifade edilen bildiride, "Siyonist rejimin İran’ın nükleer tesislerine yönelik muhtemel bir saldırısı durumunda, bu saldırıya anında, karşı tarafın gizli nükleer tesislerini hedef alan bir misillemeyle yanıt verilecektir. Ayrıca, ekonomik ve askeri altyapılara yönelik her türlü düşmanca girişim de saldırının türüne uygun şekilde karşılık bulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Trump-Netanyahu görüşmesi sonrası İran'dan bildiri

Söz konusu bildiri, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında İran konulu bir telefon görüşmesinin ardından yayımlandı.

 İran’dan İsrail’e istihbarat darbesi

İran basını, 7 Haziran'da İranlı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran İstihbarat birimlerinin İsrail’in nükleer faaliyetlerine ilişkin stratejik ve hassas bilgiler içeren binlerce belgeyi ele geçirdiğini öne sürmüştü. Haberde, söz konusu belgelerin güvenli şekilde ülkeye nakledildiğini belirtilmişti.

İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ise ele geçirilen belgeler arasında nükleer tesislerle ilgili bilgilerin yanı sıra İsrail’in ABD, Avrupa ve diğer ülkelerle ilişkilerini içeren belgelerin de bulunduğunu belirtmiş ve söz konusu belgelerin İran’ın savunma gücünü artıracak öneme sahip olduğunu ifade etmişti.

İsrail’den Madleen aktivistlerine tehdit: Gözaltı uyarısı yapıldıİsrail’den Madleen aktivistlerine tehdit: Gözaltı uyarısı yapıldıDünya
UAEA’dan İran’a nükleer mesaj: Uranyum stoku göz ardı edilemezUAEA’dan İran’a nükleer mesaj: Uranyum stoku göz ardı edilemezDünya

 

Dünya
Trump, İsrail'den İran ile müzakere seçeneğine yönelmesini istedi
Trump, İsrail'den İran ile müzakere seçeneğine yönelmesini istedi
Rutte ve Starmer’dan kritik zirve: NATO hava savunmasını yüzde 400 artırmalı
Rutte ve Starmer’dan kritik zirve: NATO hava savunmasını yüzde 400 artırmalı
İsrail’den Madleen aktivistlerine tehdit: Gözaltı uyarısı yapıldı
İsrail’den Madleen aktivistlerine tehdit: Gözaltı uyarısı yapıldı
Göçmen protestoları kızışıyor: Trump’ın 500 deniz piyadesi yollayacağı iddia edildi
Göçmen protestoları kızışıyor: Trump’ın 500 deniz piyadesi yollayacağı iddia edildi
Trump’tan Los Angeles’taki göstericilere gözdağı: Tükürürlerse vururuz
Trump’tan Los Angeles’taki göstericilere gözdağı
California Valisi’nden Trump’a sert tepki: Ulusal Muhafız kararı yasadışı
California Valisi’nden Trump’a sert tepki: Ulusal Muhafız kararı yasadışı