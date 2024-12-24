Son dakika: American Airlines, tüm uçaklarını yere indirdi

American Airlines hisseleri, havayolu şirketinden gelen iki önemli açıklamanın ardından piyasa öncesi işlemlerde yüzde 4'lük önemli bir düşüş yaşadı. Hisseler 16,56 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gelirlerde düşüş

İlk olarak, tam hizmet taşıyıcısı, birim gelirinde yüzde 5 ila yüzde 6 arasında bir düşüşe işaret ederek mevcut çeyrek görünümünü düşürdü. Bu revizyon, şirketin başlangıçta yüzde 1 ila yüzde 3 arasında bir daralma öngörmesinin ardından geldi. Ayrıca American Airlines, geçici olarak Başkan Yardımcısı ve Baş Strateji Sorumlusu Stephen Johnson'ın yerine geçecek olan Baş Ticari Sorumlusu Vasu Raja'nın ani ayrılışını duyurdu. Havayolunun görünümünü düşürmesi, ABD'li taşıyıcıların 2024 yaz sezonunda bir önceki yıla göre yüzde 6,3'lük bir artışla 271 milyon yolcu taşımasını bekleyen Airlines for America'nın (A4A) olumlu tahminine rağmen geldi.

Tüm uçuşlar durduruldu

Bununla birlikte, American Airlines'ın yoğun yaz sezonunu içeren mevcut çeyrek için yumuşak beklentisi, Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) ülke çapında tüm uçuşları durdurmasının etkisi konusunda endişeleri artırıyor.

FAA'nın uçuşları yere indirme kararı, potansiyel bir güvenlik sorununu gerekçe göstererek sabahı yayınladığı acil durum emrinin ardından geldi. Sorunun nedeni belirsizliğini koruyor, ancak American Airlines da dahil olmak üzere havayolu endüstrisinde önemli aksaklıklara neden oldu.

FAA'nın emri ülke genelinde binlerce uçuşun iptal edilmesine ve yolcuların mahsur kalmasına yol açtı.

Şirket açıklama yaptı

American Airlines Group Inc. tüm uçuşlarını etkileyen teknik sorunlar yaşadığını ve yılın en yoğun seyahat günlerinden birinde operasyonlarını aksattığını söyledi.

Havayolu X'te yaptığı açıklamada, sorunun niteliği hakkında daha fazla ayrıntı vermeden, "Güvenliğiniz bizim en büyük önceliğimizdir, bu düzeltildikten sonra sizi güvenli bir şekilde varış noktanıza ulaştıracağız" dedi.

Siber saldırı ve yazılım sorunu üzerinde duruluyor

Bazı çevrimiçi yayınlar, havayolunun uçuşları için ağırlık ve denge gereksinimlerini hesaplamasını engelleyen bir yazılım kesintisi yaşadığını söyledi. Havayolu şirketi ayrı bir gönderide, bir düzeltme üzerinde çalıştığını ve tahmini bir çözüm süresinin olmadığını söyledi.

American Airlines büyük bir siber saldırıya uğradı. Yaygın sistem kesintileri nedeniyle tüm uçuşlar durduruldu. Sistemler, biniş kartlarını, çalışan veya mürettebat kimliklerinin tarayamıyor.

Uçuşlar başladı

FAA'den yapılan bir açıklamaya göre TSİ 16:20'de American Airlines'ın uçuşları yeniden başladı.