AP seçimlerinde mağlup olan Belçika Başbakanı De Croo, istifa etti

Belçika'da yapılan genel seçimlerin ilk sonuçları ortaya çıkmaya başladı.

Ülkenin federal meclisi ve bölge parlamentoları için oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sayımlar başladı.

Belçika'da yapılan genel seçimlerin sonucu hükümeti düşürdü. Başbakan Alexander De Croo hezimet yaşayan partisinin yenilgisini kabul ederek istifa etti.

De Croo, “Bu seçimin kazananı N-VA, Vlaams Belang ve Voourit’i tebrik ederim” dedi.

Ağır bir yenilgi aldı

İlk sonuçlara göre ağır bir yenilgi alan Başbakan Alexander De Croo yaptığı bir açıklama ile istifa edeceğini duyurdu. Partisinin seçimleri kaybettiğini kabul ettiğini söyleyen De Croo, "Bu akşam çok duygusal bir akşam. Kaybettiğimizi kabul etmeliyim. Yarın istifamı sunacağım'' ifadelerini kullandı.

Genel seçim sonuçlarına göre ülkede sol partilerin oy oranı azalırken Flaman kanadında sağ ve aşırı sağ partilerin ilk sıralarda gittiği görülüyor. Başbakan De Croo'nun partisinin federal hükümette veya Flaman kesiminde kurulacak hükümetlerde yer alması beklenmiyor.

Tek seçenek koalisyon

Belçika'da federe bölgeler arasında yaşanan anlaşmazlıklar, hemen her seçim sonrasında siyasi krizlere neden oluyor.

Ülke, 1979 seçimlerinin ardından 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün ve 2019 seçimlerinin ardından 653 gün hükümetsiz kalarak bu konuda rekor kırmıştı.

Bu kez de seçimden birinci çıksa dahi herhangi bir partinin hükümet kurabilmesi için gerekli 76 sandalyeye sahip olamayacağı, bu nedenle zorlu bir koalisyon müzakere sürecinin daha başlayacağı öngörülüyor.