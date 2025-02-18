  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei siyasi krizin eşiğinde! Coin reklamı ülkeyi karıştırdı
Takip Et

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei siyasi krizin eşiğinde! Coin reklamı ülkeyi karıştırdı

Arjantin’de kripto para skandalı büyüyor. Devlet Başkanı Javier Milei 14 Şubat’ta sosyal medya hesabından $LIBRA’nın reklamını yaptı, ardından coin hızla yükseldi. Ancak kısa süre sonra Milei paylaşımını sildi. Coin, sert düşerek yatırımcısını kaybettirdi. Javier Milei için dolandırıcılık suçlamaları yapılırken ‘azil’ çağrısı da geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei siyasi krizin eşiğinde! Coin reklamı ülkeyi karıştırdı
Takip Et

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, tanıtımını yaptığı $LIBRA adlı kripto paranın hızla değer kaybetmesi sonrası büyük bir siyasi krizle karşı karşıya.

Milei, Cuma gecesi sosyal medyada $LIBRA’yı tanıttıktan sonra kripto para 4 doların üzerine çıktı, ancak kısa süre içinde 50 centin altına düştü. 

Yatırımcı dolandırıldığını iddia ediyor

Yatırımcılar, “rug pull” olarak bilinen bir dolandırıcılık şeması ile kandırıldıklarını iddia ediyor. Muhalefet, Milei’nin etik ihlallerde bulunduğunu öne sürerek hakkında dava açtı ve azil sürecini başlatacağını duyurdu.

Milei’nin ofisinden açıklama geldi

Milei’nin ofisi, başkanın kripto paranın geliştirilmesine hiçbir şekilde dahil olmadığını ancak Arjantinli girişimleri destekleme kapsamında paylaşım yaptığını belirtti.

Borsa düştü, Peso değer kaybetti

The Financial Times’ın haberine göre, kriz, Arjantin borsasında yüzde 5’lik bir düşüşe ve pesonun dolar karşısında yüzde 2 değer kaybetmesine neden oldu.

Milei ilk büyük krizini yaşıyor

Uzmanlar, Milei’nin yatırımcı güvenini kaybettiğini ve yönetiminin ilk büyük krizini yaşadığını vurguluyor.

Muhalefetin azil girişiminin başarılı olması zor görünse de, bu olay Milei’nin siyasi kariyerinde ciddi bir itibar kaybına yol açabilir.

Elon Musk bu kez ‘altın’ tuşuna bastı! ABD Hazinesi’nin saklandığı Fort Knox radarındaElon Musk bu kez ‘altın’ tuşuna bastı! ABD Hazinesi’nin saklandığı Fort Knox radarındaDünya
Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatında yeni rekorAvrupa'ya Rus gazı sevkiyatında yeni rekorKüresel Ekonomi
Dünya
İsrail, Filistin'in 90 milyon dolarına el koydu!
İsrail, Filistin'in 90 milyon dolarına el koydu!
İsrail, Tulkerim Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 16 evi yıktı
İsrail, Tulkerim Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 16 evi yıktı
Elon Musk bu kez ‘altın’ tuşuna bastı! ABD Hazinesi’nin saklandığı Fort Knox radarında
Elon Musk bu kez ‘altın’ tuşuna bastı! ABD Hazinesi’nin saklandığı Fort Knox radarında
Avrupa ülkeleri, ABD'den Ukrayna için güvenlik garantisi istedi
Avrupa ülkeleri, ABD'den Ukrayna için güvenlik garantisi istedi
Riyad'da tarihi zirve! ABD-Rusya görüşmesi başladı
Riyad'da tarihi zirve! ABD-Rusya görüşmesi başladı
Mısır ve BM, Gazze'nin Yeniden İmarı Konferansı hazırlıklarını görüştü
Mısır ve BM, Gazze'nin Yeniden İmarı Konferansı hazırlıklarını görüştü