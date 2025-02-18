Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei siyasi krizin eşiğinde! Coin reklamı ülkeyi karıştırdı

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, tanıtımını yaptığı $LIBRA adlı kripto paranın hızla değer kaybetmesi sonrası büyük bir siyasi krizle karşı karşıya.

Milei, Cuma gecesi sosyal medyada $LIBRA’yı tanıttıktan sonra kripto para 4 doların üzerine çıktı, ancak kısa süre içinde 50 centin altına düştü.

Yatırımcı dolandırıldığını iddia ediyor

Yatırımcılar, “rug pull” olarak bilinen bir dolandırıcılık şeması ile kandırıldıklarını iddia ediyor. Muhalefet, Milei’nin etik ihlallerde bulunduğunu öne sürerek hakkında dava açtı ve azil sürecini başlatacağını duyurdu.

Milei’nin ofisinden açıklama geldi

Milei’nin ofisi, başkanın kripto paranın geliştirilmesine hiçbir şekilde dahil olmadığını ancak Arjantinli girişimleri destekleme kapsamında paylaşım yaptığını belirtti.

Borsa düştü, Peso değer kaybetti

The Financial Times’ın haberine göre, kriz, Arjantin borsasında yüzde 5’lik bir düşüşe ve pesonun dolar karşısında yüzde 2 değer kaybetmesine neden oldu.

Milei ilk büyük krizini yaşıyor

Uzmanlar, Milei’nin yatırımcı güvenini kaybettiğini ve yönetiminin ilk büyük krizini yaşadığını vurguluyor.

Muhalefetin azil girişiminin başarılı olması zor görünse de, bu olay Milei’nin siyasi kariyerinde ciddi bir itibar kaybına yol açabilir.