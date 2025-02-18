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Elon Musk bu kez ‘altın’ tuşuna bastı! ABD Hazinesi’nin saklandığı Fort Knox radarında

DOGE’nin başında olan Elon Musk bu kez ABD hazinesindeki altının depolandığı Fort Knox'u radarına aldı. Musk, girişine izin verilmeyen Fort Knox’ta altın rezervlerini denetleyebileceklerinin sinyalini verdi.

Haber Merkezi
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Elon Musk bu kez ‘altın’ tuşuna bastı! ABD Hazinesi’nin saklandığı Fort Knox radarında
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ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki milyarder Elon Musk, değerli metallerin depolandığı Fort Knox'ta altın rezervlerini denetleyebileceklerinin sinyalini verdi.

"Fort Knox'ta altın arayışı"

Musk, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Fort Knox'ta altın arayışı" ifadelerini kullandı.

Utah Senatörü Mike Lee'nin Kentucky'de bulunan Fort Knox'a girişinin engellendiğine dair bir paylaşımını da alıntılayan Musk, "Fort Knox'tan altın çalınmadığını kim teyit ediyor? Belki vardır, belki de yoktur. O altın Amerikan halkına ait. Hala orada olup olmadığını bilmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 

Fort Knox'taki altın rezervine inceleme çağrısı gelmişti

Ayrıca Musk, bir başka paylaşımında ise "Fort Knox'un canlı video turunu yapmak harika olurdu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kentucky Senatörü Rand Paul, hafta sonu, Musk'a Fort Knox'taki altın rezervlerini inceleme çağrısında bulunmuştu.

 Girişine izin verilmiyor

ABD Hazine Bakanlığının internet sayfasında yer alan bilgilere göre, ziyaretçi girişine izin verilmeyen Fort Knox'ta değerli metal rezervleri depolanıyor.

ABD Hazinesi'nin depoladığı altının neredeyse yarısı Fort Knox'ta saklanırken, mevcut altın varlığının 147,3 milyon ons olduğu kaydediliyor.

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