  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Avrupa Birliği, mali suç riski nedeniyle Rusya'yı "kara listeye" aldı
Takip Et

Avrupa Birliği, mali suç riski nedeniyle Rusya'yı "kara listeye" aldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'yı kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevelerinde stratejik eksiklikleri olduğu iddiasıyla yüksek riskli ülke olarak sınıflandırdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa Birliği, mali suç riski nedeniyle Rusya'yı "kara listeye" aldı
Takip Et

AB Komisyonu, mali suçlarla uluslararası mücadeleyi güçlendirmek amacıyla Rusya'nın yüksek riskli yargı bölgeleri listesine eklendiğini açıkladı.

Açıklamada, AB Komisyonunun kamu kaynaklarından, üye ülkelerin yetkili makamlarından ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi'nden (EEAS) toplanan verileri birleştirerek teknik bir değerlendirme yaptığına işaret edilerek, "Bu değerlendirmede, Rusya'nın yüksek riskli üçüncü ülke olarak tanımlanma kriterlerini karşıladığı sonucuna varıldı." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevelerindeki eksiklikleri nedeniyle kara listeye eklendiğine dikkat çekilen açıklamada, karar çerçevesinde finans kuruluşlarının Rusya ile ilgili bütün işlemlerde daha dikkatli davranmaları ve özen yükümlülüğüne uymaları gerekeceği belirtildi.

Meclis'e sunuldu: Üniversite öğrencilerine ÖTV ve KDV muafiyeti teklifiMeclis'e sunuldu: Üniversite öğrencilerine ÖTV ve KDV muafiyeti teklifiEkonomi
ABD Hava Kuvvetlerinin gösteri uçağı düştüABD Hava Kuvvetlerinin gösteri uçağı düştüDünya
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 4 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 4 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den kuvvetli yağış, buzlanma ve don uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte tahminler...Meteoroloji'den kuvvetli yağış, buzlanma ve don uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte tahminler...Gündem

 

Dünya
ABD Hava Kuvvetlerinin gösteri uçağı düştü
ABD Hava Kuvvetlerinin gösteri uçağı düştü
Epstein'ın kabus adasından ilk fotoğraflar yayınlandı
Epstein'ın kabus adasından ilk fotoğraflar yayınlandı
Trump'tan Venezuela'ya tehdit: Yakında karadan da saldırılara başlayacağız
Trump'tan Venezuela'ya tehdit: Yakında karadan da saldırılara başlayacağız
Maduro, Trump ile telefon görüşmesi yaptığını doğruladı
Maduro, Trump ile telefon görüşmesi yaptığını doğruladı
ABD'de metroda dehşet: Uyurken ateşe verildi (Video)
ABD'de metroda dehşet: Uyurken ateşe verildi
Trump: Gazze’de barış planının ikinci aşaması çok yakında hayata geçecek
Trump: Gazze’de barış planının ikinci aşaması çok yakında hayata geçecek