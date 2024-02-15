Avustralya Başbakanı Albanese'den WikiLeaks kurucusu Assange'ın iadesine destek

Temsilciler Meclisinin bağımsız üyesi Andrew Wilkie tarafından verilen önerge, İşçi Partisi hükümetinin de desteğiyle 42 aleyhteki oya karşı 86 lehte oyla kabul edildi. Albanese Parlamento'da yaptığı konuşmada, İngiltere Yüksek Adalet Mahkemesi'nin Julian Assange'ın ABD'ye iadesini görüşmesinden önceki "kritik dönemde" olduklarını belirtti.

Assange'ın hakkındaki hukuki sürecin dostane şekilde sona ermesini umduğunu vurgulayan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, "Umarım bu konu çözüme kavuşturulabilir. Umarım dostane şekilde çözülebilir. Diğer ülkelerin yasal süreçlerine müdahale etmek Avustralya'nın görevi değil ancak bu ülkelerin bu konunun sonuçlandırılması ihtiyacını göz önünde bulundurmaları gerektiği yönündeki güçlü görüşümüzü ortaya koymamız yerinde olacaktır" dedi.

Albanese konuşmasında, "İnsanlar nerede durursa dursun, bu iş sonsuza kadar böyle devam edemez" ifadesini kullandı.

Başbakan Albanese, ABD ve İngiltere'ye "Assange'ın Avustralya'daki ailesinin yanına dönebilmesi için bu meseleyi sonlandırmaları" çağrısında bulunan önerge lehinde oy kullanan Temsilciler Meclisi üyeleri arasında yer aldı.

Assange'ın kardeşi önergeyi memnuniyetle karşıladı

Assange'ın kardeşi Gabriel Shipton ise yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisinin kararını memnuniyetle karşılarken, ağabeyinin gelecek hafta ABD'ye iade edilebilme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Shipton, Parlamento Binası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu, ailesiyle olan tüm bağlarının, onu o hapishanede hayatta tutan yaşam çizgisinin kesileceği ve ABD'deki korkunç hapishane sisteminde kaybolacağı anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

Assange'ın dava süreci

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.

Mahkeme, 50 hafta hapse mahkum edilen Assange'ın iade talebi çerçevesinde cezasını tamamladıktan sonra da tutuklu kalmasına karar vermişti.

Yüksek Mahkeme, 10 Aralık 2021'de Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetmişti.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nin 20 Nisan 2022'de iadeye hükmetmesiyle dönemin İçişleri Bakanı Priti Patel, 17 Haziran 2022'de Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzalamıştı.

Assange'ın avukatları da 1 Temmuz 2022'de karara ilişkin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu.

İngiltere'de tutuklu bulunan Assange'la ilgili ABD'ye iade davası 20-21 Şubat'ta görülecek.