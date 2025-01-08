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Avustralya'da deniz uçağı düştü: Ölü ve Yaralılar Var

Avustralya'da kayalığa çarpan deniz uçağı düştü. Uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Haber Merkezi
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Avustralya'da deniz uçağı düştü: Ölü ve Yaralılar Var
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Avustralya basınındaki haberlere göre, Avustralya'nın batısında Rottnest Adası açıklarında içerisinde 7 kişinin bulunduğu bir deniz uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra Thomson Körfezi girişi yakınlarında bulunan Phillip kayalığına çarptı.

2 turist yaşamını yitirdi

Deniz uçağının suya düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazada Avustralyalı pilot ile İsviçre ve Danimarka'dan gelen 2 turistin öldüğü aktarıldı. Batı Avustralya Başbakanı Roger Cook, yaptığı açıklamada, "Ölen üç kişinin cesetleri dalgıçlar tarafından uçak enkazından çıkarıldı." dedi. Cook, kazadan duyduğu üzüntüyü vurgulayarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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