Avustralya'da deniz uçağı düştü: Ölü ve Yaralılar Var
Avustralya'da kayalığa çarpan deniz uçağı düştü. Uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
Avustralya basınındaki haberlere göre, Avustralya'nın batısında Rottnest Adası açıklarında içerisinde 7 kişinin bulunduğu bir deniz uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra Thomson Körfezi girişi yakınlarında bulunan Phillip kayalığına çarptı.
2 turist yaşamını yitirdi
Deniz uçağının suya düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazada Avustralyalı pilot ile İsviçre ve Danimarka'dan gelen 2 turistin öldüğü aktarıldı. Batı Avustralya Başbakanı Roger Cook, yaptığı açıklamada, "Ölen üç kişinin cesetleri dalgıçlar tarafından uçak enkazından çıkarıldı." dedi. Cook, kazadan duyduğu üzüntüyü vurgulayarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.