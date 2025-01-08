Arda Güler'e İtalyan kancası: Real Madrid ne karar verecek?
La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'i İtalyan devi AC Milan'ın ara transfer döneminde transfer etmek istediği öne sürüldü.
İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Real Madrid deplasmanda Deportiva Minera'ya konuk olurken, Arda Güler'in 2 gol attığı karşılaşmayı bordo-beyazlılar 5-0 kazandı.
Fichajes'in haberine göre; AC Milan, ara transfer döneminde Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna dahil etmek istiyor.
Haberde AC Milan Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun, genç yıldızın oyun sistemine çok uygun olduğu belirtildi.
Real Madrid sıcak bakmıyor
Öte yandan Real Madrid yönetiminin, Arda Güler'in kulüpte kalmasının daha doğru olacağını düşündüğü için ayrılığa sıcak bakmadığı kaydedildi.
Bu sezon 21 maçta 676 dakika forma giyen Arda, 3 gol atarken, 3 de asist yaptı.