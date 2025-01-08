  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Arda Güler'e İtalyan kancası: Real Madrid ne karar verecek?
Takip Et

Arda Güler'e İtalyan kancası: Real Madrid ne karar verecek?

La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'i İtalyan devi AC Milan'ın ara transfer döneminde transfer etmek istediği öne sürüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Arda Güler'e İtalyan kancası: Real Madrid ne karar verecek?
Takip Et

İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Real Madrid deplasmanda Deportiva Minera'ya konuk olurken, Arda Güler'in 2 gol attığı karşılaşmayı bordo-beyazlılar 5-0 kazandı.

Fichajes'in haberine göre; AC Milan, ara transfer döneminde Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna dahil etmek istiyor.

Haberde AC Milan Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun, genç yıldızın oyun sistemine çok uygun olduğu belirtildi.

Real Madrid sıcak bakmıyor

Öte yandan Real Madrid yönetiminin, Arda Güler'in kulüpte kalmasının daha doğru olacağını düşündüğü için ayrılığa sıcak bakmadığı kaydedildi.

Bu sezon 21 maçta 676 dakika forma giyen Arda, 3 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Elon Musk, Premier Lig takımını satın almaya hazırlanıyorElon Musk, Premier Lig takımını satın almaya hazırlanıyorSpor
Erzurum 4,5 şiddetinde sallandı! Prof. Dr. Görür değerlendirdi: 6 Şubat depremlerinin etkisi mi?Erzurum 4,5 şiddetinde sallandı! Prof. Dr. Görür değerlendirdi: 6 Şubat depremlerinin etkisi mi?Gündem
AJet'ten 9 Euro'ya yurt dışı ucuz bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler...AJet'ten 9 Euro'ya yurt dışı ucuz bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler...Ekonomi
Mevduat faizlerinde son durum! 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?Mevduat faizlerinde son durum! 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?Ekonomi

 

Spor
TFF Yönetim Kurulu Riva'da toplanacak: Ana gündem yabancı VAR hakemi olacak
TFF Yönetim Kurulu Riva'da toplanacak: Ana gündem yabancı VAR hakemi olacak
Vedat Milor'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
Vedat Milor'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
Elon Musk, Premier Lig takımını satın almaya hazırlanıyor
Elon Musk, Premier Lig takımını satın almaya hazırlanıyor
KSK, 22 Ocak’ta çözüm için toplanacak
KSK, 22 Ocak’ta çözüm için toplanacak
Yeni Malatyaspor, ligden çekilmek için TFF'ye resmen başvurdu
Yeni Malatyaspor, ligden çekilmek için TFF'ye resmen başvurdu
Antalyaspor Kulübü'nde başkanlığa Mustafa Ergün seçildi
Antalyaspor Kulübü'nde başkanlığa Mustafa Ergün seçildi