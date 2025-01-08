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Elon Musk, Premier Lig takımını satın almaya hazırlanıyor

Dünyanın en zengin insanı ve Trump'ın müstakbel kabinesinin bakanı Elon Musk, İngiliz futbol tarihinin en başarılı kulüplerinden birini satın almakla ilgileniyor.

Haber Merkezi
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Elon Musk, Premier Lig takımını satın almaya hazırlanıyor
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Konuyla ilgili açıklama yapan Elon Musk'ın babası Errol Musk, son günlerde çıkan Elon'un Liverpool'u satın almak istediğine dair söylentileri doğruladı.

Errol Musk, The Sun gazetesine verdiği demeçte  şunları söyledi:

"Evet, Liverpool'u satın almayı isterdi, tabii ki. Bunu herkes ister, ben bile. Onun büyükannesi Liverpool'da doğdu, Liverpool'da akrabalarımız var ve onlar sayesinde Beatles üyelerinden bazılarını tanıma şansımız oldu."

Daha önce Manchester United ile adı anılmıştı

Musk'ın futbol kulübü satın alma isteği ilk kez gündeme gelmiyor.

Daha önce de 2022 yılında sosyal medya platformu X yani eski adıyla Twitter'ı satın alan Musk, Manchester United'ı da satın almakla ilgili bir şaka yapmıştı.  Bu olay, Manchester United'ın Brentford karşısında aldığı 4-0'lık ağır yenilginin ardından gerçekleşmişti.

ABD'li yatırım şirketine satıldı

Liverpool'un sahibi olan Fenway Sports Group, 2023 yazında kulübün azınlık hisselerini ABD merkezli yatırım şirketi Dynasty Equity'ye satarak pandemi sırasında oluşan borçların bir kısmını ödemeye yardımcı olmuştu.

Ancak şimdi, Merseyside ekibi için Amerikalı girişimciye yapılacak çarpıcı bir satış ihtimali ciddi şekilde gündeme gelebilir.

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