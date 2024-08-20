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Azerbaycan’dan BRICS’e resmi başvuru

Azerbaycan, BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti) ülkeler topluluğuna üye olmak için resmi başvuruda bulundu. Çin ve Rusya, Azerbaycan'ın bu talebini desteklediklerini ifade etmişti.

Haber Merkezi
İHA
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Azerbaycan’dan BRICS’e resmi başvuru
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Ayhan Hacızade, Azerbaycan’ın BRICS’e üye olmak için resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Azerbaycan, Şanghay'da BRICS'e katılmak istediğini belirtmişti

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Temmuz'da gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Azerbaycan ve Çin arasında Stratejik Ortaklığın Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri kabul edilmiş, bildirinin, 4.5’ci paragrafında, Azerbaycan BRICS'e katılmak istediğini belirtmişti. Çin tarafı ise, Azerbaycan'ın BRICS’e katılımını desteklediğini ifade etmişti.

Putin, Azerbaycan'ın BRICS'e katılımını desteklemişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18-19 Ağustos'ta Azerbaycan'a yaptığı ziyarette kabul edilen ortak bildiride, Rusya'nın Azerbaycan'ın BRICS'e katılımını desteklediği belirtilmişti.

BRICS nedir?

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in isimlerinin bir araya gelmesiyle kurulan ve başlangıçta BRIC olarak bilinen örgüt, 2010'da Güney Afrika'nın katılımıyla BRICS adını aldı. Organizasyon, 2009'dan itibaren her yıl düzenli olarak resmi zirveler düzenleyerek, çok taraflı politikaları koordine eden önemli bir jeopolitik blok haline geldi. Şu anda resmi olarak, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de katılımıyla 9 üyesi vardır.

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