Baby Reindeer'ın 'gerçek Martha'sı kim?

Komedyen Richard Gadd'in yıllarca ısrarlı takip ve tacize maruz kaldığı travmasını anlattığı Stand-up gösterisinden sonra mini dizi olarak uyarlanan "Baby Reindeer" dünya gündemdeki yerini koruyor.

Dizideki karakterlerin gerçekte kim olduğu ise uzun süredir merak ediliyor ve araştırılıyor.

En çok merak edilenlerin başında 'Tacizci Martha' olarak canlandırılan kişi geliyor.

Gerçek hayattaki Martha'nın kim olduğu geçtiğimiz haftalarda ortaya çıktı.

Gazeteci Piers Morgan, Harvey'nin kendisine konuştuğunu açıklayarak, onun "her şeyi" anlatacağını söyledi.

"Fiona Harvey" adlı İskoç kadın, dizide anlatılan tacizcinin kendisi olduğunu kabul etti. İddiayı destekleyecek sosyal medya paylaşımları da hala mevcut.

İngiliz gazeteci Piers Morgan, dünya gündemine oturan Harvey ile röportaj yaptığını açıkladı.

X hesabından Fiona Harvey'le bir fotoğrafını paylaşan Morgan, Harvey'in hikayenin bir de kendi açısında dinlenmesini istediğini söyleyerek, "O gerçekten bir psikopat mı öğreneceksiniz" dedi.

*WORLD EXCLUSIVE*

The real-life Martha from Baby Reindeer breaks cover and gives me her first TV interview about the smash hit Netflix show.

Fiona Harvey wants to have her say & ‘set the record straight.’

Is she a psycho stalker?

Find out tomorrow on ⁦@PiersUncensored⁩ pic.twitter.com/MxaE5SEiTa