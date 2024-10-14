Beğeni uğruna hayatını kaybetti! Fenomen 48 metreden yere çakıldı

26 yaşındaki İngiliz sosyal medya fenomeni, İspanya'nın en yüksek köprülerinden biri olan Puente de Castilla-La Mancha'ya tırmanmaya çalışırken trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Sosyal medyada paylaşmak üzere video çekmek isteyen fenomen, güvenlik önlemi almadan tırmandığı köprüden 48 metre yükseklikten düşerek feci şekilde can verdi. Olay, sosyal medyada riskli davranışlar konusunda uyarılara yol açtı.

Koruma olmadan tırmandı

Ulusal Polis Sözcüsü, düşme nedeninin henüz bilinmediğini, araştırmaların sürdüğünü belirtti. Soruşturmaya yakın bir kaynak ise fenomenin yanında bir arkadaşının daha olduğunu ikisinin de emniyet kemeri ya da başka bir koruma olmadan tırmanmaya kalkıştığını açıkladı.

Köprüye tırmanmak yasak

Kaynak, fenomenin arkadaşının şok içinde olduğunu, konuşamadığını söyledi. Yerel meclis üyesi Macarena Munoz ise köprüye tırmanmanın 'tamamen yasak' olduğunu ifade etti.

Fenomenin köprüden düşmesinin ardından olay yerine itfaiyeciler ve sağlık görevlileri koştu. Fakat fenomeni kurtarmak için yapabilecekleri hiçbir şeyin olmadığını dile getirdiler.