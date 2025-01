Beyaz Saray duyurdu: ABD’ye denetimsiz giren Türk vatandaşı terör şüphesiyle gözaltında

Beyaz Saray’ın en genç basın sözcüsü unvanını taşıyan 27 yaşındaki Karoline Leavitt, Salı günü düzenlediği ilk basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yaklaşık bir saat süren toplantıda, Başkan Trump’ın göçmen politikaları, imzaladığı kararnameler ve son bir haftada gerçekleştirilen gözaltılar öne çıkan konular arasında yer aldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt basın toplantısının başlangıcında, Başkan Trump’ın tüm dünyaya “Amerika’nın yasadışı göçe asla hoşgörü göstermeyeceği yönünde açık ve net bir mesaj verdiğini” vurguladı.

Leavitt, “Amerika’ya yasadışı şekilde girmeyi düşünen yabancılar, bir kez daha düşünün. Bu başkan döneminde (Amerika’ya yasadışı girerseniz) gözaltına alınacak ve sınırdışı edileceksiniz” ifadelerini kullandı.

Sözcü Leavitt, 23 Ocak’ta ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) New York birimi tarafından ülkeye denetimsiz girdiği ve terörist olduğundan şüphelenilen bir kişinin yakalandığını açıkladı.

Karoline Leavitt basın toplantısında Türk vatandaşı olduğunu söylediği kişinin kimlik bilgisini paylaşmadı; ancak 23 Ocak 2025 tarihli Fox News ve New York Post’ta yer alan ve yetkililere dayandırılan haberlerde New York’ta yakalanan kişinin adının Gökhan Adrıgüzel olduğu aktarıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü, aynı gün San Francisco’da ABD’de yasadışı bulunan ve 14 yaşında ya da daha küçük bir çocuğa cinsel istismarla suçlanan bir Meksika vatandaşının; Buffalo kentinde de tecavüzle suçlanan bir Ekvador vatandaşının gözaltına alındığını belirtti.

Yapılan açıklamaya göre Boston’da da ICE tarafından hamile eşini çocuğunun gözleri önünde döverek öldüren bir Dominik Cumhuriyeti vatandaşı da yakalandı.

ABD Başkanı Donald Trump 20 Ocak’ta göreve geldiğinden bu yana Amerika’nın New York, Chicago gibi kentlerinde ülkeye yasadışı girdiği ve suç kaydı olduğu belirlenen kaçak göçmenler sınırdışı ediliyor.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Senato onayını alan İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Salı günü sabahın erken saatlerinde New York’ta ICE tarafından düzenlenen sınırdışı operasyonuna katıldı.

Kristi Noem sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, ICE görevlilerinin adam kaçırma, saldırı ve hırsızlık suç kaydı bulunan yasadışı bir göçmeni yakaladığını söyledi ve bir kişinin elleri kelepçeli şekilde bir binadan çıkarıldığı ana ilişkin görüntü paylaştı.

ICE’tan yapılan açıklamaya göre, Pazar günü Chicago, Newark ve Miami başta olmak üzere yapılan kapsamlı operasyonlar sırasında 956 kişi yakalandı.

Chicago’daki operasyonu Başkan Trump’ın yasadışı göçle mücadelenin başına getirdiği Tom Homan denetledi.

Seçim kampanyası sırasında da göreve gelmesi halinde kapsamlı sınırdışı operasyonlarının yapılacağını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump göreve geldiğinden bu yana ABD’nin göçmen sisteminde değişiklik öngören 21 kararname imzaladı.

Enforcement operation in NYC. Criminal alien with kidnapping, assault & burglary charges is now in custody - thanks to @ICE.



Dirtbags like this will continue to be removed from our streets. pic.twitter.com/fRpJBdmqSl