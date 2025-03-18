Beyaz Saray Sözcüsü: ABD olmasaydı, Fransızlar Almanca konuşuyor olurdu

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bir Fransız politikacının ABD’nin artık Özgürlük Heykeli’nin temsil ettiği değerleri benimsemediği gerekçesiyle New York’taki heykelin Fransa’ya iade etmesi gerektiğine yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özgürlük Heykeli’ni Fransa’ya iade edip etmeyeceğine ilişkin bir soruya cevap veren Leavitt, "Kesinlikle hayır. Ve ismi belirtilmeyen bu düşük seviyeli Fransız siyasetçiye bir tavsiyem var. ABD olmasaydı Fransızlar, halihazırda Almanca konuşuyor olurdu. Bu yüzden ülkemize karşı son derece minnettar olmalılar" dedi.

Açıklamaya konu olan talep, Fransız parlamenter Raphal Glucksmann’dan gelmişti. Pazar günü yaptığı açıklamada Glucksmann, ABD’nin artık Fransa’nın Özgürlük Heykeli’ni ABD’ye hediye etmesine vesile olan değerleri temsil etmediğini öne sürerek Özgürlük Heykeli’nin ülkesine iade edilmesini istemişti.

Glucksmann, "Diktatörlerin yanında yer almayı seçen ve bilimsel özgürlüğü savunan araştırmacıları işten çıkaran Amerikalılara söyleyeceğimiz bir şey var. Özgürlük Heykeli’ni bize geri verin" demişti.

ABD’nin New York kentindeki Özgürlük Heykeli, ABD’nin bağımsızlığı ve iki ülke arasındaki ilişkileri kutlamak amacıyla 1886 yılında Fransa tarafından ABD’ye hediye edilmişti.