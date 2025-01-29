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Beyaz Saray'dan federal çalışanlara: Ofise dönün ya da tazminatla ayrılın

Beyaz Saray, federal çalışanlara tam zamanlı olarak ofise dönmeleri veya istifa etmeleri halinde önümüzdeki sekiz ay boyunca maaş almaya devam etmeleri seçeneklerini sundu.

Haber Merkezi
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Beyaz Saray'dan federal çalışanlara: Ofise dönün ya da tazminatla ayrılın
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Personel Yönetimi Ofisi tarafından gönderilen bir e-postaya göre, çalışanların bu konuda karar vermek için 6 Şubat’a kadar süreleri bulunuyor. İstifa etmeyi tercih edenler, 30 Eylül’e kadar tüm maaş ve sosyal haklarını koruyacak ve ofise dönme zorunluluğundan muaf tutulacak.

Öte yandan, Trump yönetimi, hükümeti küçültme hedefi doğrultusunda görevde kalan çalışanların bile uzun vadede işlerini kaybedebileceğini belirtti.

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