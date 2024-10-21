  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Biden'ın Kıdemli Danışmanı Hochstein: Lübnan'daki çatışmaların durması için çalışıyoruz
Takip Et

Biden'ın Kıdemli Danışmanı Hochstein: Lübnan'daki çatışmaların durması için çalışıyoruz

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, ülkesinin Lübnan'da devam eden çatışmaların bir an önce durmasını istediğini ve bu yönde çalıştığını bildirdi. Hochstein, uluslararası toplumun Lübnan'ı desteklemesi ve yaşanan yıkımın ardından yeniden imarına yardımcı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Biden'ın Kıdemli Danışmanı Hochstein: Lübnan'daki çatışmaların durması için çalışıyoruz
Takip Et

Lübnan'ı ziyaret eden Hochstein, başkent Beyrut'ta Meclis Başkanı Nebih Berri ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası bir basın toplantısı düzenledi.

Hochstein, "Ziyaretlerime rağmen Lübnan'daki çatışmayı kontrol altına alamadık. Aylar önce meselelerin çözülmesi ve Lübnan ile İsrail arasında devam eden çatışmanın sona erdirilmesi gerektiği konusunda uyarmıştım; ama durum kontrolden çıktı. Lübnan'ın geleceğini çatışmalara bağlamak Lübnanlıların çıkarına değildir." ifadelerini kullandı.

"Washington bu çatışmayı mümkün olan en kısa sürede durdurmak istiyor"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanmasının gerekliliğine işaret eden Hochstein, "Washington bu çatışmayı mümkün olan en kısa sürede durdurmak istiyor ve bunu başarmak için Lübnan devleti ve İsrail hükümetiyle birlikte çalışıyor." dedi.

Hochstein, uluslararası toplumun Lübnan'ı desteklemesi ve yaşanan yıkımın ardından yeniden imarına yardımcı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Lübnan Meclis Başkanı Berri de görüşmenin iyi geçtiğini ve sonuçlarından dersler çıkarılacağını aktardı.

Hochstein, Lübnan Başbakanı Mikati ile de görüştü

Öte yandan Hochstein, Lübnan ziyareti kapsamında Başbakan Necib Mikati ile de bir görüşme yaptı.

Görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrailliler, polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın yaptıİsrailliler, polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın yaptıDünya
Lübnan, kitlesel yerinden edilme kriziyle karşı karşıyaLübnan, kitlesel yerinden edilme kriziyle karşı karşıyaDünya
İsrail Beyrut'a 12 hava saldırı gerçekleştirdiİsrail Beyrut'a 12 hava saldırı gerçekleştirdiDünya

 

Dünya
Hayvanat Bahçesinde Şok! Gizemli Maymun Ölümünün Ardındaki Gerçek Ortaya Çıktı
Hayvanat Bahçesinde Şok! Gizemli Maymun Ölümünün Ardındaki Gerçek Ortaya Çıktı
Moldova'da seçimler ikinci tura kaldı
Moldova'da seçimler ikinci tura kaldı
Güney Sudan'da selden 1 milyondan fazla kişi etkilendi
Güney Sudan'da selden 1 milyondan fazla kişi etkilendi
Kamala Harris'in seçim kampanyasına bağışlar 1 milyar doları aştı
Kamala Harris'in seçim kampanyasına bağışlar 1 milyar doları aştı
İsrailliler, polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı
İsrailliler, polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha: Tek çözüm "Barış Formülü"
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha: Tek çözüm "Barış Formülü"