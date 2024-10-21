İsrailliler, polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı

Fanatik Yahudiler, "Sukot (Çardaklar) Bayramı" bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürdü.

Üst üste ikinci gün de Mescidi- Aksa'ya giren yüzlerce fanatik Yahudi, mescidin avlusunda dolaşarak slogan atıp marşlar söyledi.

Dini ritüellerini gerçekleştiren bazı fanatik Yahudilerin yerlere kapanarak Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği görüldü, Müslümanların mescide girişine ise kısıtlama getirildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada da 1135 kadar fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına katıldığı kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden 1780 kadar fanatik Yahudi, dün sabah ve öğlen saatlerinde de Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Mescid-i Aksa baskınları

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.