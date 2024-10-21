  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail Beyrut'a 12 hava saldırı gerçekleştirdi
Takip Et

İsrail Beyrut'a 12 hava saldırı gerçekleştirdi

Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail’in Beyrut'un farklı bölgelerine 12 hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırılarda Hizbullah’a ait finansal kurumların hedef alındığı açıklandı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail Beyrut'a 12 hava saldırı gerçekleştirdi
Takip Et

Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail Beyrut'ta Hizbullah’a ait finansal kurumları hedef aldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah’ın İsrail'e karşı yürüttüğü faaliyetleri finanse ettiği iddia edilen “Karz-ı Hasen” (Faizsiz Dayanışma) kurumu şubelerine yönelik hava saldırıları düzenlendiği bildirildi.

Resmi Lübnan basını ise İsrail savaş uçaklarının Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarının sayısının 12’ye ulaştığını duyurdu. Uluslararası Refik Hariri Havalimanı yakınlarındaki bir noktanın da hedef alındığı belirtilirken, Sur kentinde ise ambulansın vurulması sonucu bazı sağlık çalışanlarının yaralandığı ifade edildi.

İsrail: Irak'tan gönderilen İHA düşürüldü

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, Irak’tan gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) Ürdün Vadisi yakınlarında düşürüldüğü kaydedildi. Açıklamanın, Irak'taki İslami Direniş Örgütü’nün İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan bir askeri hedefe İHA gönderildiğini duyurmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Bitcoin son üç ayın zirvesinde!Bitcoin son üç ayın zirvesinde!Ekonomi
Çin Merkez Bankası kredi faiz oranlarında indirime gittiÇin Merkez Bankası kredi faiz oranlarında indirime gittiEkonomi
Demirde talep ve Çin yükselişiDemirde talep ve Çin yükselişiDemir-Çelik

 

 

Dünya
İsrail Lübnan'a saldırıları sonlandırmak için şartlarını sundu
İsrail Lübnan'a saldırıları sonlandırmak için şartlarını sundu
Brezilya'daki facianın ardından İngiltere'de madencilik devi BHP’ye 47 milyar dolarlık dava!
Brezilya'daki facianın ardından İngiltere'de madencilik devi BHP’ye 47 milyar dolarlık dava!
İsrail'den İran'a misilleme hazırlığı
İsrail'den İran'a misilleme hazırlığı
İsrail ordusu duyurdu! 100'den fazla füze fırlatıldı
İsrail ordusu duyurdu! 100'den fazla füze fırlatıldı
Elon Musk'tan Trump için dev destek: Dilekçeye imza atanlara 1 milyon dolar dağıtıyor
Elon Musk'tan Trump için dev destek: Dilekçeye imza atanlara 1 milyon dolar dağıtıyor
İtalya'da şiddetli yağış, sel ve taşkınlara yol açtı
İtalya'da şiddetli yağış, sel ve taşkınlara yol açtı