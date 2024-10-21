Demirde talep ve Çin yükselişi

Vadeli demir cevheri fiyatları, kısa vadeli talebin güçlü kalması ve Çin'deki son faiz indiriminin duyarlılığı artırmasıyla yükseldi, ancak çelik piyasasının tam olarak ne kadar destekleneceği konusunda devam eden ihtiyatla kazançlar sınırlandı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05:07'de yüzde 1,52 artışla 770 yuan/ton (108,40 dolar) seviyesinde işlem gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Kasım ayı demir cevheri, yüzde 0,95 artışla 102,65 dolar/tona yükseldi.

Analistler, çelik marjlarındaki iyileşme sayesinde çelik üretiminin temel hammaddesine yönelik yakın vadeli talebin güçlü seyrettiğini belirtti.

Danışmanlık şirketi Mysteel'in verilerine göre, ankete katılan çelik üreticilerinin günlük ortalama sıcak metal üretimi yedinci hafta üst üste artarak 18 Ekim itibariyle haftalık yüzde 0,5 artışla ağustos başından bu yana en yüksek seviye olan 2,34 milyon tona ulaşırken, karlılık sekizinci hafta üst üste artarak yüzde 74,46'ya yükseldi.

Bu arada, Çin geçen ay diğer politika faizlerini düşürdükten sonra bugün aylık sabitlemede gösterge borç verme faizlerini düşürerek piyasayı destekledi.

Ancak fiyat artışları, eylül sonundan bu yana dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde uygulanan bir dizi teşvik önleminin demir cevheri ve çelik talebini hızlı bir şekilde artıracağına dair şüphelerin devam etmesi nedeniyle sınırlandı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri yükseldi. İnşaat demiri yüzde 1,08, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 1,06, filmaşin yüzde 1,1 ve paslanmaz çelik yüzde 0,65 yükseldi.