Demir fiyatları 5 haftanın zirvesinde!

Vadeli demir cevheri fiyatları, ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasının ardından gümrük vergilerini düşürme hamlelerinin etkisiyle bugün beş haftadan uzun bir sürenin en yüksek noktasına tırmandı ve ticaret anlaşmazlığına kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki umutları güçlendirdi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.15'te yüzde 1,81 artışla 732,5 yuan/ton (101,51 dolar) oldu.

Kontrat seansın başlarında 736,5 yuan/ton ile 7 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge haziran ayı demir cevheri, yüzde 1,6 artışla 101,1 dolar/ton oldu. Günün erken saatlerinde kontrat, 101,45 dolar/ton ile 4 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Çin dün yaptığı açıklamada, ABD mallarına yönelik gümrük vergilerini bugün TSİ 07.01'den itibaren 90 gün için yüzde 10'a indireceğini söyledi.

ABD, Çin'den gelen düşük değerli sevkiyatlar için “de minimis” tarifesini yüzde 30'a kadar düşürecek.

ABD Başkanı Donald Trump dün yayınlanan bir röportajında, ABD-Çin ticaret anlaşmasının nihai ayrıntıları konusunda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile doğrudan görüşebileceğini söyledi.

Ayrıca, Çinli demir cevheri madencilik şirketi Shougang Hierro Peru, sevkiyat altyapısının bir kısmının nakliye limanında çökmesinin ardından faaliyetlerini askıya aldı ve onarımların dört ila beş ay sürmesi bekleniyor.

Analistler ve tüccarlar, bu durumun Çinli büyük çelik üreticisinin üretimini sürdürebilmek için spot piyasadan daha fazla demir cevheri kargosu satın almak zorunda kalacağı anlamına geldiğini söyledi.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,97 ve yüzde 0,86 arttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,65, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,74, filmaşin ve paslanmaz çelik yüzde 0,93 değer kazandı.