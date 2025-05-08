Demir fiyatları ABD-Çin gerginliğinin artmasıyla düştü
Demir cevheri, Çin talebine ilişkin endişeler ve Çin-ABD gerginliği nedeniyle düştü.
Vadeli demir cevheri fiyatları, işlemcilerin Çin'den gelen talebin zayıflayacağına dair korkuları ve Çin-ABD arasındaki ticaret tarifeleri görüşmelerinin potansiyel etkilerini tartmasıyla düştü.
Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) eylül ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 2,17 düşüşle 697,5 yuan/ton (96,43 dolar) seviyesinden tamamladı.
Singapur Borsası'ndaki gösterge haziran ayı demir cevheri, TSİ 06.18'de yüzde 1,19 değer kaybederek 97,15 dolar/tona geriledi.
Bir analist “Çelik üretimindeki kesinti beklentilerinin yeniden başlaması, çelik üretimindeki bileşenlerin fiyatlarındaki düşüşün çelikten daha dramatik olmasıyla birlikte piyasa hareketini yönlendiriyor” değerlendirmesinde bulundu.
Devlet destekli China Metallurgical News'in çelik birliği yetkililerine dayandırdığı habere göre, ilgili yetkililer ulusal ham çelik üretim kontrolünü aktif bir şekilde ilerletiyor.
DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 2,35 ve yüzde 2,58 geriledi.
Şangay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi geriledi. İnşaat demiri yüzde 1, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,87, filmaşin yüzde 0,72 ve paslanmaz çelik yüzde 0,12 değer kaybetti.