Era Alüminyum, enerjisini güneşten alacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa OSB’deki fabrikasında güneş enerjisi sistemleri ve otomotiv sektörüne yönelik üretim yaparak, 15 ülkeye ihracat gerçekleştiren Era Alüminyum, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Afyon’da 1.65 MW gücündeki GES yatırımını tamamlayarak kendi enerjisini üretmeye başladı. Üretimin tüm aşamalarında sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsediklerini, belirten Era Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Köksal, “Hem uzun vadeli çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği arttırmak, hem de enerji tüketimini ve maliyetleri azaltmak üzere çevre dostu enerji çözümlerine olan bağlılığımızı bir adım daha ileriye taşıdık. Artık fabrikamızın enerji ihtiyacını tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyoruz” dedi.

Yatırımın, karbon ayak izi azaltma hedefine ulaşmalarında önemli katkı sağlayacağını söyleyen Köksal, “Yeşil enerjiye geçişimiz hem doğayı koruma hem de geleceğe daha temiz bir miras bırakma amacımızın bir yansıması. GES yatırımımız yıllık 35 bin 766 adet fidan dikmeye eşdeğer ve yaklaşık 2 bin metrik ton karbondioksit salınımını önleyecek. Güneş enerjisinin sağladığı temiz ve yenilenebilir enerji ile üretim süreçlerimizdeki karbon salınımını azaltarak çevresel etkilerimizi en aza indiriyoruz. Bu stratejik adımımız, şirketimizin sürdürülebilirlik vizyonunun ve yeşil enerji hedeflerinin bir göstergesi. ERA Alüminyum olarak, çevreye duyarlı uygulamalarımızla sektördeki liderliğimizi sürdürmeyi ve geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı taahhüt ediyoruz” diye konuştu.