Türkiye, İtalya’ya 1 milyar dolarlık çelik ihracatı hedefliyor

İZMİR / EKONOMİ

Çelik sektörü 2025 yılının ocak-nisan döneminde ihracatını yüzde 3,5’luk artışla 5 milyar 148 milyon dolardan 5 milyar 332 milyon dolara çıkarırken, İtalya’nın Türk çeliğine talebi yüzde 25’lik artışla 298 milyon dolardan 374 milyon dolara yükseldi. İtalya, Türkiye’nin çelik ihracatında en büyük iki pazardan biri oldu. İhracatçılar bu rakamı yıl sonunda 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (EDDMİB), 6–8 Mayıs tarihleri arasında İtalya’nın Milano şehrinde düzenlenen Made in Steel 2025 Fuarı’na info standıyla katılım sağlayarak demir-çelik sektörünün Avrupa’daki nabzını tuttu. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve EDDMİB Başkanı Yalçın Ertan, Türkiye’nin 38 firmayla fuarda yerini aldığını, uluslalarası katılımda Çin ve Almanya’nın önünde en büyük katılımın Türk çelik sektörüne ait olduğunu, İtalya’dan 254 olmak üzere toplam 386 firmanın katılım sağladığını, fuarda yaklaşık 20 bine yakın sektör profesyonelinin ağırlandığını ifade etti.

Made in Steel 2025’in, yalnızca yeni iş bağlantıları kurmak açısından değil, aynı zamanda sektörel trendleri yakından takip etmek, yeni teknolojilere dair farkındalık kazanmak ve uluslararası görünürlüğü artırmak açısından da büyük önem taşıdığını belirten Ertan, “İtalya’ya çelik ihracatımızdaki artış seyrini sürdürerek 2025 yılı sonunda ihracatta 1 milyar doları aşmayı hedefliyoruz. Bu tür etkinliklerde yer almak, sektörümüzün ihracat vizyonunu daha ileriye taşıyacak adımların atılmasına olanak tanıyor. Made in Steel 2025 süresince standımıza gösterilen ilgiden ve kurulan temaslardan son derece memnunuz. Önümüzdeki dönemde de üyelerimizi küresel platformlarda temsil etmeyi ve ülkemizin üretim gücünü dünyaya tanıtmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. 2025 yılı için belirlediğimiz 2,2 milyar dolarlık ihracat hedefine bu temaslarla ulaşacağız” diye konuştu.

Made in Steel 2025 Fuarı sırasında düzenlenen konferanslar ve arena başlığı altındaki etkinliklerde, İtalya ve Avrupa’dan 50’den fazla konuşmacı; karbon ve paslanmaz çeliğin ekonomik durumu ve beklentileri, sektördeki dekarbonizasyon süreci, çelik fiyatları ve teknolojik yenilikler gibi başlıklarda bilgi ve görüşlerini paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem ve Milano Ticaret Ataşeleri Ahmet Erkan Çetinkayış ve Kadir Eser Made in Steel 2025 Fuarını ve EDDMİB standını ziyaret ederek, Türk firmalara İtalya pazarı hakkında deneyim paylaşımında bulunurken, Türkiye’nin demir sektöründeki etkin rolünün uluslararası platformda görünürlüğünün artmasını sağladılar.