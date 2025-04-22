BM açıkladı: Gazze Şeridi'nde insani kriz derinleşiyor!

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında AA muhabirinin, "Gazze'ye 50 günü aşkın süredir insani yardım girişi olmuyor. Oradaki insanların durumu nedir? Onlar kendilerini ve çocuklarını nasıl besliyor? Sahadaki son durumu bizimle paylaşabilir misiniz?" sorusunu yanıtladı.

Gazze Şeridi'nde insani kriz! Ticari yardımlar ulaşmıyor

Düne kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaşmamasının üzerinden 50 gün geçtiğini hatırlatan Laerke, buraya daha uzun bir süredir ticari yardımların da ulaşmadığına işaret etti.

Laerke, "(Gazze'de) Tam bir felakete doğru açık bir eğilim görebilirsiniz. Şu anda Gazze'deki savaş boyunca muhtemelen gördüğümüz en kötü insani durum yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki hükümet: İsrail, Gazze'ye aşı girişini engelleyerek 602 bin çocuğun hayatını tehdit ediyor

Gazze'deki hükümetten yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun aşıların yapılmasını engellemesinin, çocuk felcinin önlenmesini artırmaya yönelik dördüncü aşamanın uygulanması çabalarını sekteye uğrattığı belirtildi.

Felç karşıtı aşıların girişi 40 gündür engelleniyor

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne felç karşıtı aşıların girişini 40 gündür engelleyerek 602 bin çocuğun hayatını tehdit ettiği kaydedildi.

Gazze'deki çocukların, yeterli beslenme ve içme suyu eksikliği nedeniyle ciddi ve benzeri görülmemiş sağlık sorunları tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1890 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 950 kişi yaralandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana 51 bin 266 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 266'ya yaralıların sayısı 116 bin 991'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.