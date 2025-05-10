ABD-Çin görüşmeleri başlamadan bitti mi?

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Cenevre’de ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile masaya oturarak, küresel ekonomiyi sarsan ticaret savaşını yumuşatmaya yönelik temkinli bir ilk adım attı.

İsviçre Cenevre’de başlayan görüşmelerde, Çin heyetinin oturumu terk ettiği iddia edildi.

Sabah saatlerinde Çin ve ABD delegasyonlarının BM İsviçre Büyükelçiliği rezidansından çıkarken görüntülenmeleri, görüşmelere kanıt olurken, birkaç saat sonra Çin heyetinin otellerine döndüğü aktarıldı.

Sabah yaklaşık iki saat süren ilk görüşmenin ardından ABD heyetinde yer alan Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, otellerinden çıkarken üzerlerinde kırmızı kravatlar ve yakalarında Amerikan bayraklarıyla objektiflere gülümsedi. Bessent basına açıklama yapmaktan kaçındı.

Çin taleplere karşı çıkıyor

Reuters haberine göre, Washington, Pekin’le olan ticaret açığını azaltmayı ve Çin’in, ABD’nin "merkantilist" olarak tanımladığı ekonomik modelden vazgeçip küresel tüketime daha fazla katkı sağlamasını istiyor. Ancak bu dönüşüm, Çin açısından politik olarak hassas iç reformlar gerektiriyor.

Pekin ise dış müdahale olarak gördüğü taleplere karşı çıkıyor. ABD’den tarifeleri düşürmesini, Çin’in daha fazla ne alması gerektiği konusunda netleşmesini ve küresel arenada eşit bir aktör olarak görülmeyi talep ediyor.

Beklentiler düşük

Taraflar arasında güven bunalımı sürerken, hiçbirinin zayıf görünmek istemediği bu süreçte ekonomik uzmanlar da görüşmelerden büyük bir ilerleme beklemiyor.

ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada, Çin ürünlerine uygulanacak yüzde 80 oranındaki verginin “uygun göründüğünü” belirtti. Bu, şimdiye dek uygulanan yüzde 145’lik gümrük vergisine alternatif olarak önerdiği ilk somut oran oldu.

Trump, görüşmelerin Çin’in talebiyle başladığını öne sürerken, Pekin ise görüşmeyi isteyenin ABD olduğunu ve Çin’in ABD tarifelerine karşı tavrında bir değişiklik olmadığını söyledi.

Çin, müzakereler sürerken diğer ülkelere verilen 90 günlük vergi muafiyetinin kendisine de tanınmasını isteyebilir. Yatırımcılar için olası bir vergi indirimi ve devam edecek görüşmeler olumlu bir sinyal olarak görülüyor.

İsviçre’nin görüşmelerde rolü

İsviçre Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, Cenevre’de her iki tarafla da görüştü ve bu temasların başlamasını bile bir başarı olarak değerlendirdi. “Eğer bir yol haritası belirlenirse ve taraflar görüşmelere devam etme kararı alırsa, bu tansiyonu düşürecektir” diyen Parmelin, görüşmelerin pazar ya da pazartesi gününe kadar sürebileceğini söyledi.

Görüşmenin gerçekleşmesinde, İsviçreli siyasetçilerin son dönemde Çin ve ABD’ye gerçekleştirdiği ziyaretler etkili oldu.

Çin Başbakan Yardımcısı He’nin, Cenevre’deki temasları kapsamında Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile de görüşmesi bekleniyor.