BM: Dünyada 735 milyon insan açlık çekiyor

Türk, X'ten yaptığı paylaşımda, dünya genelinde yeterince gıda olduğunu ancak bunun israf edildiğini belirtti.

"Dünyada 735 milyon insan açlık çekiyor ve milyonlarca kişi kıtlığın eşiğinde"

"Dünyada 735 milyon insan açlık çekiyor ve milyonlarca kişi kıtlığın eşiğinde." ifadesini kullanan Türk, gıda hakkının tesisi için gıdanın bulunabilirliğini, erişilebilirliğini, yeterliliğini ve sürdürülebilirliğini önceleyen bir sisteme geçilmesi gerektiğini kaydetti.