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SON DAKİKA... Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan uçakta olay çıkarmıştı: Görevden alındı

Son dakika haberi... Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, Türk Hava Yolları uçağında olay çıkarıp "Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım" demişti. Petlas, açıklama yapıp özür diledi ve Özcan'ın görevden alındığını duyurdu.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan uçakta olay çıkarmıştı: Görevden alındı
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Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, yurt dışına çıkmak için bindiği Türk Hava Yolları (THY)  uçağında kavga çıkardı.

Business Class'ta oturan Abdulkadir Özcan'ın alkol aldı, diğer yolcuları rahatsız etti. Bunun üzerine kabin ekibi Özcan'a daha fazla içki servis etmeme kararı aldı. Özcan'ın rahatsızlık vermeye devam etmesi üzerine yanındaki yolcu yer değiştirmek istedi. Özcan, uçakta olay çıkararak yer değiştirmek isteyen yolcuyu ve kabin ekibini tehdit etti.

Özcan, tartışmada “Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım lan. Ben Türkiye’yi satın alırım. Bırak lan, gel buraya lan” diyerek bağırdı.

Özcan, kabin ekibi tarafından kelepçelenerek İstanbul'a iniş yapılana kadar bu şekilde bekletildi. Uçak indikten sonra ise havalimanı polisine teslim edildi.

Kara listeye alındı

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özcan'ın kara listeye alındığını duyurdu.

Üstün, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Dubai-İstanbul seferimizde alkolün etkisiyle uçuşta taşkınlık çıkaran bir yolcu, kabin ekibimiz ve diğer yolcularımıza sözlü saldırıda bulunmuş, bu nedenle kelepçelenerek etkisiz hale getirilmiştir. Uçuş sonunda kolluk kuvvetlerine teslim edilen yolcu kara listeye alınmıştır."

Petlas özür diledi: 'Savunulacak hiçbir yönü yok'

Özcan için Petlas da bir açıklama yaptı. Petlas tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"13 Aralık 2024 tarihinde THY uçağında Yönetim Kurulu Üyemiz Abdülkadir Özcan’ın adının geçtiği olayı üzüntüyle karşıladık.

Bu olay hem ailemizin, hem de şirketimizin değerlerine aykırıdır. Sebebi ne olursa olsun savunulacak hiçbir yönü yoktur.

Tüm Türkiye kamuoyundan özür diler, konuyla ilgili şirket içinde gerekli kararların en kısa sürede uygulanacağını bilginize sunarız.

Türkiye kamuoyunun gündemini böyle bir olayla meşgul ettiğimiz için bir kez daha özür dileriz."

Görevden alındı

Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan'a ilişkin şirketten ikinci açıklama geldi. Yapılan açıklamada Özcan'ın görevine son verildiği belirtildi.

Petlas, Özcan'ın görevden alındığını şu sözlerle duyurdu:
"14.12.2024 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyemiz Abdülkadir Özcan'ın Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden azline karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Yönetim Kurulu Üyesi Özcan uçakta olay çıkarmıştı, Petlas özür diledi: Savunulacak hiçbir yönü yokYönetim Kurulu Üyesi Özcan uçakta olay çıkarmıştı, Petlas özür diledi: Savunulacak hiçbir yönü yokGündem
Petlas YK Üyesi Özcan, uçakta olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırımPetlas YK Üyesi Özcan, uçakta olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırımGündem

 

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