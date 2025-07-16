Üyeliği askıya alınmıştı: Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen CHP'den istifa etti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz senelerde belediye başkanlığı yapan Şükrü Sözen, CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Yazılı açıklama yapan

Sözen, 15 yıl süresince görevini onurla yürüttüğünü ifade ederek, “Manavgat’ı çağdaş bir kent haline getirmek için gece gündüz çalıştık. Emanete ihanet etmedik” dedi.

Manavgat Belediyesi’nin operasyonlarla anılmasından büyük üzüntü duyduğunu belirten Sözen, “Dede, baba ocağı olarak gördüğümüz belediyemizin bu durumu kabul edilemez. Büyük emek verdiğimiz kurumun bu hale gelmesi içimizi acıtıyor” ifadelerine yer verdi.

Sözen, aktif siyasetten tamamen çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Ne oldu?

Manavgat Belediyesi'ne yönelik operasyon sırasında servis edilen rüşvet görüntülerinin ardından CHP bir soruşturma başlatmış, süreçte alınan kararı parti sözcüsü Deniz Yücel duyurmuştu.

CHP Sözcüsü Yücel, Manavgat Belediyesi'ne yapılan operasyon kapsamında başlatılan inceleme sonucunda 3 kişinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

Yücel aynı zamanda tutuklanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in de üyeliklerinin askıya alındığını duyurmuştu.

Yücel şöyle konuşmuştu:

"Manavgat’ta yaşanan süreçle ilgili olarak, bu rüşvet kumpasının baş aktörü olan Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül kesin ihraç istemiyle disipline sevkine karar verilmiş; Soruşturmanın selameti açısından, belediye meclis grubundan 7 kişinin gözaltına alınması, bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanımız Şükrü Sözen’in üyelikleri askıya alınmıştır."