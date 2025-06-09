BM'den, İsrail'in "Madleen" gemisine saldırısına ilişkin açıklama

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'ye insani yardım götürme amacıyla yola çıkan ve gece saatlerinde İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" gemisi için "barışçıl protestocuların zarar görmemesinden yana olduklarını" ve bunun ihlal edilmesinin "büyük bir endişe kaynağı" olacağını belirtti.

BM: Durumu izliyoruz

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

Haq, İsrail güçlerince uluslararası sularda alıkonulan "Madleen" gemisine ilişkin asıl endişelerinin içindekilerinin güvenliği olduğunu vurgulayarak, "Bildiğimiz kadarıyla gemideki insanlar zarar görmemiş gibi görünüyor ve bunun devam etmesini umuyoruz, durumu izlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"İhlal çok büyük bir endişe olur"

Geminin alıkonulmasıyla ilgili tam olarak ne olduğunun ve bunun yasal dayanağının incelenmesi gerektiğini ileri süren Haq, "Her zaman barışçıl protestodan yana olduk ve yetkililerin, barışçıl protestocuların zarar görmeden faaliyetlerini sürdürmelerine izin vermesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun ihlal edilmesi çok büyük bir endişe olur." dedi.

Haq, İsrail tarafından gemiye uluslararası sularda el konulmasıyla ilgili bir soruya cevap verirken de geminin tam olarak nerede alıkonulduğunu doğrulamaları gerektiğini savundu ve gemilerin uluslararası sularda engelsiz seyahat etmesinin "uluslararası hukukun kritik bir parçası" olduğunu kaydetti.

"Barışçıl protestoları teşvik ediyoruz"

Bir gazetecinin "Madleen" gemisinin uluslararası sularda alıkonulduğunun teyit edildiğini hatırlatması üzerine Haq, "Uluslararası sularda gemilerin seyrini engellemeye yönelik her türlü çaba büyük bir endişe kaynağıdır." demekle yetindi.

Haq, Genel Sekreter'in "Madleen"in İsrail için herhangi bir tehdit oluşturduğunu düşünüp düşünmediği sorusuna da "Temel noktamız tüm barışçıl protestoları teşvik ettiğimizdir. Bildiğimiz kadarıyla bu (gemi) da bu kapsamın içine girer" yanıtını verdi.