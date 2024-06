BMGK'da ilk: 'Gazze'de ateşkes' tasarısı kabul edildi

Takip Et

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD'nin sunduğu Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için Hamas'a çağrıda bulunan karar tasarısını 14 lehte ve 1 çekimser oyla kabul etti.

Hamas, karardan memnun

Hamas'tan yapılan açıklamada, söz konusu gelişmenin "memnuniyetle" karşılandığı aktarıldı ve planın uygulanması konusunda ara bulucularla iş birliği yapmaya hazır olunduğu bilgisi verildi.

Türkiye'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde ‘ateşkes’ oylamasında çıkan sonucun, her ne kadar geç kalınmış bir karar olsa da memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Kılıç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde ‘ateşkes’ oylamasında çıkan sonuç, her ne kadar geç kalınmış bir karar olsa da memnuniyet vericidir. Bu kararın bir an evvel yürürlüğe girmesi ve ateşkes sürecinin başlaması için uluslararası desteğin acilen sağlanması gerekmektedir. Gazze’de aylardır devam eden zalimliğin ve insanlık dışı soykırımın sona ermesi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız."