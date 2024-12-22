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Brezilya'da uçak kazası: 10 kişi hayatını kaybetti!

Brezilya’nın güneyinde küçük uçağın düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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Brezilya'da uçak kazası: 10 kişi hayatını kaybetti!
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Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinde yer alan turistik şehir Gramado’da küçük uçak yerleşim bölgesine düştü.

Kazada uçakta bulunan 10 kişi hayatını kaybetti.

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite yaptığı açıklamada, “Maalesef ilk bilgiler uçaktaki yolcuların hayatta kalamadığını gösteriyor" dedi.

Yetkililer, uçağın düştüğü bölgede yangın çıktığını ve 15 kişinin dumandan etkilendiğini ifade etti. Görgü tanıkları, uçağın önce bir binanın bacasına, ardından bir evin ikinci katına çarptıktan sonra bir mobilya mağazasının üzerine düştüğünü belirttiler.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

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