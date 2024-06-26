Brezilya'da, kişisel kullanım amaçlı kenevir bulundurmak serbest oldu

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Salı günü aldığı bir kararda kişisel kullanım amaçlı kenevir bulundurmayı suç olmaktan çıkardı.

Toplam 11 mahkeme üyesi arasında yapılan oylamada, karar oy çokluğu ile alındı. Brezilya'da kişisel kullanım amaçlı kenevir bulundurma meselesi 2015'ten bu yana görüşülüyordu.

Kişisel kullanım için olarak belirlenecek maksimum kenevir miktarı ve kararın ne zaman yürürlüğe gireceği henüz belirlenmese de Çarşamba günü detayların açıklanması bekleniyor.

Euronews'in haberine göre lehte oy kullanan tüm yargıçlar, kişisel kullanıma uygun miktarda kenevir bulundurmanın sınırlandırılması gerektiğini belirtti.

Bu karar tam bir yasallaşma anlamına gelmiyor. Kenevirin satışı ülke genelinde yasadışı kalmaya devam edecek.

Senato başkanı: Bu kararı almak Yüksek Mahkeme'nin görevi değil

Başkent Brasilia'da gazetecilere konuşan Senato başkanı Rodrigo Pacheco, konuyla ilgili karar vermenin Yüksek Mahkeme'nin görevi olmadığını söyledi.

"Bu tartışmanın ilerlemesi için uygun bir yol var, o da yasama sürecidir. Bu açıkçası geniş tartışmalara yol açan bir şey ve Kongre'nin de meşgul olduğu bir konu."

Geçtiğimiz yıl Brezilya'da bir mahkeme, bazı hastalara tıbbi tedavi için kenevir yetiştirme yetkisi verdi.

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (Anvisa), 2019'da kenevirden elde edilen tıbbi ürünlerin satışına ilişkin yönergeleri onaylamıştı.

Ancak Brezilya, kişisel kullanım için az miktarda uyuşturucu bulundurmayı suç olmaktan çıkarmayan az sayıda Latin Amerika ülkesinden biri.

Hapishane nüfusunu azaltmaya yönelik hamle

Yüksek Mahkeme'nin kararının, hapishane nüfusu bakımından dünyanın üçüncü büyük ülkesi haline gelen Brezilya'da yoğunluğu azaltması öngörülüyor.

Az miktarda uyuşturucuyla yakalanan kullanıcıların da kaçakçılık suçlamasıyla mahkum edilmesi aşırı kalabalık hapishanelere sebep oluyor.

Mahkumiyet rakamlarını takip eden bir veri tabanı olan World Prison Brief'e göre Brezilya, en yüksek cezaevi nüfusuna sahip ülkeler arasında ABD ve Çin'in arkasında üçüncü sırada yer alıyor.

Brezilya'da Aralık 2023 itibarıyla yaklaşık 852.000 kişi hapse atıldı. Bunların yaklaşık yüzde 25'i uyuşturucu bulundurmak veya kaçakçılığı yapmaktan tutuklananlardan oluşuyor.

Diğer Güney Amerika ülkelerindeki durum

Arjantin, Kolombiya ve Meksika gibi ülkelerde olduğu gibi Brezilya'da da kenevirin tıbbi amaçlı kullanımına oldukça kısıtlı da olsa izin veriliyor.

Uruguay, 2013 yılında keyfi amaçlı kullanımı yasallaştıran ilk ülke oldu ve bu karar 2017'de uygulamaya konuldu. Uruguay'ın üretimden dağıtıma kadar tüm endüstrisi devlet kontrolü altında ve kayıtlı kullanıcılar eczaneler aracılığıyla ayda 40 grama kadar kenevir satın alabiliyor.

Kolombiya'da 2014'ten bu yana kenevir bulundurmak suç değil, ancak yasal olarak satılabilmesi için keyfi amaçlı kullanımı düzenleyen yasa önerisi meclisten geçemedi.

Kolombiyalılar az miktarda kenevir taşıyabiliyor ancak maddenin eğlence amaçlı satışı yasal değil.

Aynı şey Ekvador ve Peru için de geçerli. Venezuela'da da kenevir satmak ve bulundurmak yasa dışı.

Arjantin Yüksek Mahkemesi 2009'da, başkalarına zarar vermediği sürece bir yetişkinin kenevir tüketmesi nedeniyle cezalandırılmasının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

Ancak yasa değişmedi ve kullanıcılar hala tutuklanmaya devam etse de çoğu dava hakimler tarafından reddediliyor.

Şu ana kadar, 50’den fazla ülke kenevirin tıbbi kullanımına onay verdi. Türkiye’de de kenevir bazlı bir ilaç olan Sativex, özellikle kanser hastalarının kullanımı için 2016 yılında yasallaştırılmıştı.