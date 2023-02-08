Christopher Waller: Fed'in 2023'te sıkı duruşunu sürdürmesi gerekecek

Waller, Arkansas Eyalet Üniversitesinde yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin enflasyonu kontrol altına almak için gerekli olan yüksek faiz oranlarına şimdiye kadar iyi uyum sağladığını ifade etti.

Enflasyonun oldukça yüksek kalmaya devam ettiğini belirten Waller, bu nedenle yapılması gereken daha çok şey olduğunu kaydetti.



Waller, "Ekonomik faaliyetin 2022'de yavaşlamasına rağmen Fed'in 2023'te faaliyeti daha da yavaşlatması için bir süre para politikasındaki sıkı duruşunu sürdürmesi gerekeceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Waller, enflasyonda hızlı düşüşün sinyallerini görmediğine işaret etti

Ekonomik verilerde enflasyonun hızlı düşüşün sinyallerini görmediğini belirten Waller, "Enflasyonu hedefimize düşürmek için daha uzun bir mücadeleye hazırım." değerlendirmesinde bulundu.

Waller, "Enflasyonu düşürmede ilerleme kaydetmiş olsak da bugün işin henüz bitmediği konusunda net olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Gıda, enerji ve barınma fiyatlarının bu yıl ılımlı olacağına dair işaretler olduğunu kaydeden Waller, Fed'in sıkı para politikasının sonuç vermeye başladığını ancak daha gidecek çok yolun olduğunu aktardı.

Waller, "Faiz oranlarının şu anda bazılarının beklediğinden daha uzun süre yüksek olacağı uzun bir mücadele olabilir." ifadesini kullandı.