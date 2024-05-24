CIA ve Mossad görüşecek: Masada Gazze'de ateşkes var

ABD ve İsrail basınına yansıyan haberlerde, İsrail Savaş Kabinesi'nin 'rehine takası görüşmelerine devam' talimatının ardından, ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün arabulucu ülkelerden Katar'ın Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani ve İsrail'in dış istihbarat örgütü Mossad'ın Başkanı David Barnea ile bir araya geleceği belirtildi.

İsrail'in The Times of Israel gazetesi, ABD'nin Axios haber sitesinin gündeme getirdiği görüşmeye ilişkin haberinde, Burns'ün ilerleyen günlerde Avrupa'ya seyahat edeceğini yazdı. Son dönemde arabuluculuk rolü tartışılan Mısır'ın istihbarat şefi Abbas Kamil'in bu görüşmelere katılıp katılmayacağı ise netlik kazanmadı.

İki yetkili, görüşmelerin amacının, Hamas'ın rehin tuttuğu İsraillilerin serbest bırakılması ve ateşkesin sağlanması için yapılan görüşmeleri 'canlandırmak' olduğunu anlattı. Bir ABD'li ve bir İsrailli yetkili ise Kahire'nin arabuluculuk sürecine dahil olmayı sürdüreceğini söyledi. CNN International, bu hafta paylaştığı bir haberde, Mısırlı arabulucuların İsrail'in 'zımnen kabul ettiği' ateşkes anlaşması çerçevesini Hamas'a 'değiştirerek' sunduğunu, iki tarafa sunulan tekliflerdeki şartların farklı olduğunu ve bu durumdan diğer arabulucu Katar, sürece katılan ABD ve İsrail temsilcilerinin haberinin olmadığını iddia etmişti.